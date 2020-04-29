شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: معظم الحالات المتوفاة بـ«كورونا» لم يهتموا عند ظهور الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان حريصًا جدًا على التأكيد على فكرة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع مؤسسات الدولة حريصة كذلك على الحفاظ على الاقتصاد المصري لذلك تم تطبيق حظر جزئي.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أنه يتم دراسة مؤشر الوفيات بسبب «كورونا» يوميًا، ومتابعة بدقة شديدة، كما يتم تحليلها لاتخاذ القرارات المناسبة.

ولفت «تاج الدين» إلى أن معظم الحالات التي توفيت بـ«كورونا» لم يكن لديهم اهتمام عند ظهور الأعراض الأولية لذلك تفاقمت، مشيرًا إلى أن الزيادة في الإصابات بالفيروس طبيعية ومتوقعة، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع شخصيًا جميع التطورات الخاصة بـ«كورونا».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.