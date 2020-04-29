شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نوعا من الأطعمة تحمى خلايا المخ وتنشط الذاكرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شيماء السيد محمد أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن هناك بعض الأطعمة التى تحتوى على مركبات غذائية تحمى خلايا المخ وتعزز من قدرتها على العمل، مما ينعكس فى شكل تحسن ملحوظ فى القدرة على التركيز وآخرى لزيادة المناعة.

ويرصد "الخليج 365 " أبرز الأطعمة التى تحمى خلايا المخ :

1- الأفوكادو: غنى بالدهون الأحادية الصحية والتى تحافظ علي ثبات مستويات السكر فى الدم.

2- البنجر: النترات الطبيعية فى البنجر تزيد من تدفق الدم إلى المخ مما يساعد على تحسين الأداء العقلي .

3- بذور الكتان: تعد مصدر كبير لأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الألفا لينوليك لتنشيط الذاكرة.

4- المياه: من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تحسين وظائف المخ لأن الجفاف يؤثر علي عمل الذاكرة ويؤدي إلي ضعفها، وذلك من خلال تناول 8 – 10 أكواب ماء يوميا.

5- البروكلي: يحتوى علي مستويات عالية من فيتامين ك والكولين وهو من العناصر التي تحافظ علي الذاكره.

6- زيت اللوز: غني بالمواد المضادة للأكسدة وأحماض أوميغا 6 الدهنية، فيتامين بـ 6 وفيتامين هـ وهي مجموعة من العناصر التي تنشط الذاكرة.

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7- ثمرة الجوز: (عين الجمل)، التي تشبه مخ الإنسان، لها قيمة غذائية عالية، حيث إنها غنية بأحماض الأوميغا-3 ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية وهي تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية.

8- سمك السالمون: من الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا-3 ينصح بتناوله مرتين في الأسبوع.

9- صفار البيض له قدرة كبيرة على تحسين الصحة العقلية للإنسان بشكل عام وخصوصاً فيما يتعلق بالذاكرة لاحتوائه على فيتامين بـ 12 .

10- البروتين: يساعد على تحفيز الجسم على زيادة كريات الدم الحمراء، وإيصال الأكسجين إلى المخ، لذا فتناول الدجاج مرتين في الأسبوع، والأسماك مرة واحدة في الأسبوع، يحمي المخ من الأمراض.

11- البقوليات: تساعد على تنشيط المخ لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة،و نسبة عالية من مادة الكولين التي ترسل إشارات لتحسين خلايا المخ، مثل العدس والفول والفاصولياء بجميع أنواعها.

12- الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والخبز الكامل أو الأسمر و الكينوا، لذا إذا أردت الحماية من الزهايمر أدخل الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي بحيث تكون 3 مرات يومياً.

13- بعض الخضروات والفاكهة المهمة لصحة الجهاز العصبي و المناعي مثل الكرنب والقرنبيط و، والكوسا والقرع والطماطم والفلفل الرومي الاخضر والاحمر والفواكه الحمضية والفراولة.