شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن حوار بين طلاب أولى ثانوى حول الغش بامتحان اليوم: هم الخاسرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن بعض الطلاب يتحاورون كيف نغش الامتحان اليوم، المنعقد في المنزل وفى شهر رمضان الكريم.

وقال وزير التربية والتعليم: من المهم أن نقول أن عقد الامتحان فى المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص على أن يتعلم وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقى علي نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثانى عشر.

وأكد وزير التربية والتعليم: من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته وأن يرتضى نجاحًا ليس من حقه وأن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي فهذا قراره وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر فى نفس الوقت.

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وتابع وزير التربية والتعليم: نحن نقدم أقصى ما نستطيع فى هذه الظروف لمساعدة من هو جاد فى رحلة التعلم، ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ونلجأ لمساعدة الأخرين، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟.