شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة: فيديوهات تعريفية وتعليمات لطلاب النقل حول الرسائل البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الكلية عملت على وعض خطة لتعليم طلاب فرق النقل بالكلية كيفية اعداد الرسائل البحثية والمشروع البحثى بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 / 2020.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه سيتم نشر فيديوهات تعريفية للطلاب تتضمن كيفية إعداد المشروع البحثى بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالإضافة إلى العمل ىعلر نشر تعليمات مكتوبة محددة بطرق إعداد البحث والرسالة البحثية.

وكان وضع الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، خطة العمل الخاصة بطلاب الفرق النهائية بالكلية، وذلك فيما يخص امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وسواء فيما يخص الطلاب بنظام الفصلين الدراسيين بالفرقة النهائية وطلاب الساعات المعتمدة المحتمل تخرجهم بالفصلين الدراسيين ربيع أو صيف 2020، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية بهندسة القاهرة:

1- استمرار منظومة التعليم عن بعد لاستكمال المنهج العلمى المحاضرات، الفصول، الاستوديو لكل مقرر دراسى حتى نهاية الأسبوع الثانى عشر الخميس 30/ 4/2020 أو نهاية المقرر ايهما لاحق وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع الرابع عشر الخميس 14/5/ 2020.

2- يتم الانتهاء من جميع أعمال التقييم ) تمارين، أبحاث، مشروعات، تقارير، عروض سمعية وبصرية، مجموعات عمل، بنهاية الأسبوع الثانى عشر الخميس 30/4/2020.

3- بداية من 1/ 5/ 2020 يتم العمل على الأجزاء النظرية من مشروع التخرج للاستفادة من الوقت المتاح حتى تحديد موعد الامتحانات بعد انتهاء تعليق الدراسة.

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4- تؤجل الامتحانات التى كان مقرر عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع التزام الكلية بإعلان الجدول التفصيلى قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل، وذلك بواقع ثلاث امتحانات أسبوعية ومنح الطلاب فترة اسبوعين بعد انتهاء الامتحانات لاستكمال مشروع التخرج.

5- بالنسبة لطلبة برامج الساعات المعتمدة يتم تأجيل امتحانات مقررات المستوى 400 المسجلين بها حالات التخرج بالبرامج المختلفة والتى كان مقرر عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، وتقوم الكلية بوضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع التزام الكلية بإعلان الجدول التفصيل ى قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل ومنح لطلاب فترة أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات لاستكمال مشروع التخرج.

6- فى حالة تسجيل طالب لن يتخرج فى هذا الفصل فى مقررات المستوى 400 - يخير الطالب بعد إعلان نتيجة الامتحان إذا كان لديه رغبة فى احتساب الدرجة ضمن مجموعه التراكمى أو أن يعامل ناجحا أو راسبا PASS/FAIL فى المقرر.

7- يتم احتساب الدرجات طبقا للائحة مقسمة بين أعمال السنة والامتحان النهائى بحيث يكون آخر موعد لأعضاء هيئة التدريس لإعلان أعمال السنة على موقع الكلية يوم 30/5/2020، وذلك فى صورتها النهائية التى ستسلم للكونترول.

8- يمكن أن يتقدم الطالب للامتحان النهائى تلقائيا إذا كان استوفى فترة التعليم الإلكترونى عن بعد وقام بالفعل بالمشاركة فى أعمال سنة خلال هذا الفصل، وفى حالة عدم وجود أعمال سنة لأى سبب يتم دراسة حالته لتحديد أحقيته فى التقدم للامتحان النهائي، وفى حالة أحقيته يتم تكليفه بأعمال إضافية فردية كأعمال سنة لتعويض تقصيره أثناء التعلم عن بعد.

9- بالنسبة للطلبة من الخارج فى نظام الفصلين الدراسيين – يسرى عليهم شرط التقييم النهائى فقط طبقا للمقرر والفرقة التابع لها الطالب مع ضرورة توفير الادارة لقائمة الطلاب من الخارج لعضو هيئة التدريس بالمقرر وبالنسبة لمواد التخلف تعقد امتحاناتها فى سبتمبر2020 كما هو متعارف عليه.

10- بالنسبة للطلاب الوافدين بأى النظامين تسرى عليهم جميع بنود هذه الخطة كالطلاب المصريين شريطة الفرقة/المستوى والحالة التى عليها الطالب مع مراعاة عدم المقدرة على حضور الامتحان النهائى فى حالة التخرج إذا تعذر سفر الطالب الى مصر وحضوره الامتحان المقرر فى الموعد المقرر.