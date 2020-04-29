شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توفير جميع التقاوى الصيفى ولجان متابعة بالمنافذ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك لجانا تتابع توزيع تقاوى الموسم الصيفى، مضيفا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تم توفير جميع التقاوى مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه مع استمرار توزيع التقاوى بالمنافذ التابعة للوزارة.

من جانبه قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، أن لجنة من الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية والرقابية تعمل على المرور والمتابعة على منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات، لضبط المتلاعبين بالسعر المدعم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، كانت قد قامت بتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ذات الجودة والإنتاجية العالية وتوزيعها على المحافظات وبيعها للمزراعين بأسعارالعام الماضى دون أى زيادة.

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كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أعلنت أن أسعار تقاوى محاصيل الموسم الصيفى الجديد، دون زيادة فى أسعارالعام الماضى، حيث شملت تقاوى محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.

وأكد تقريرالادارة المركزية لإنتاج التقاوى، إ نه تم طرح جميع الاصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهناك لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم.

وجاءت أسعار التقاوى التى طرحتها الوزارة كالتالى: تقاوى أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردى 10 أبيض، هـجين فردى 168 اصفر، هـجين فردى 176 أصفر، زنة الشيكارة 5كجم، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثى 321 أبيض، هـجين ثلاثى 368 اصفر، زنة الشيكارة 7 كجم، بمبلغ 175 جنيها.

وشملت تقاوى محاصيل الموسم الصيفى، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ 36 جنيها، وبالنسبة لتقاوى القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيها زنة 24 كجم، وجميع أصناف القطن للوحة القبلى والوجة البحرى زنة الشيكارة 24كجم بنفس سعر العام الماضى دون زيادة 260جنيها و12كجم بسعر 130جنيها.