نادي القضاة يثمن لقاء السيسي وزير العدل: "يتعين تطوير منظومة العدالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر ثمن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العدل المستشار عمر مروان؛ لاستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية، موضحًا أنها خطوة هامة جدًا في هذا الشأن، طال انتظارها من الشعب المصري بالعموم ومن قضاة مصر خاصة.

وأكد رئيس نادي القضاة، في بيان صحفي الأربعاء، أن القضاء المصري عريق والقضاة المصريون، ورغم ما يلاقونه من صعاب بسبب كثرة القضايا وعدم توفير بيئة مناسبة لمنظومة إلكترونية لاستخدام الأساليب الحديثة فى التقاضى، من أعظم قضاة العالم.

وقال: "حتى يحافظ القضاء المصرى العريق على شموخه وتميزه ولتحقيق العدالة الناجزة ولكى يظل القضاة المصريون فى الريادة فإنه يتعين تطوير منظومة العدالة بشكل علمي".

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أضاف المستشار عبد المحسن: "من هذا المنطلق وفى إطار دور نادى القضاة الأساسي فى هذا الشأن فقد اهتم مجلس إدارة نادى قضاة مصر منذ توليه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة ويحملون الخبرات الدولية والمحلية فى مجال وضع الاستراتيجيات".

وتابع: "وعكفت تلك اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق ألمت خلالها بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة فى النظام القضائي المصري ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية وما أعد من مشاريع لتطويرها حتى إنتهت إلى وضع مشروع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التقاضى فى مصر تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية وترتبط بكافة محاور الخطة الاستراتيجية للدولة مصر 2030".

وقام نادى القضاة بعرضها على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل و وزيرة التخطيط لتبنيها ولتصبح نقطة الانطلاق لتطوير العدالة من مفهوم استراتيجي.

وأتم النادي بيانه: "على ثقة من أن منظومة العدالة ستشهد تطويرا ملموسا بتوجيه القيادة السياسية وفى عهد سعادة المستشار عمر بك مروان لما يتمتع به سيادته من فكر مستنير ولحسن اختياراته لمعاونيه ، وهو ما يتوافق مع الطفرة التى حدثت بالنيابة العامة حاليا بشهادة الجميع داخل القضاء وخارجه فى عهد معالى النائب العام المستشار ، الأمر الذى سيسهم بكل تأكيد فى تعزيز الثقة فى القضاء المصرى العريق".​