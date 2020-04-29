مصر | نادي القضاة: لقاء الرئيس وزير العدل خطوة لتحقيق العدالة الناجزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة: لقاء الرئيس وزير العدل خطوة لتحقيق العدالة الناجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، يثمن لقاء رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء، مع المستشار عمرو مروان، وزير العدل؛ لاستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية، إذ أنها خطوة هامة جدا في هذا الشأن طال انتظارها من الشعب المصري عامة، ومن قضاة مصر خاصة.

وأكد المستشار محمد عبدالمحسن، أن القضاء المصري قضاءً عريقًا، والقضاة المصريون - ورغم ما يلاقونه من صعاب بسبب كثرة القضايا وعدم توفير بيئة مناسبة لمنظومة إلكترونية لاستخدام الأساليب الحديثة في التقاضي - من أعظم قضاة العالم، لافتًا إلى أنه حتى يحافظ القضاء المصرى العريق على شموخه وتميزه ولتحقيق العدالة الناجزة ولكي يظل القضاة المصريون في الريادة فإنه يتعين تطوير منظومة العدالة بشكل علمي.

وأضاف "عبدالمحسن"، أنه هذا المنطلق وفي إطار دور نادي القضاة الأساسي في هذا الشأن فقد اهتم مجلس إدارة نادي قضاة مصر منذ توليه بأمر هذا التطوير المنشود، وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة، ويحملون الخبرات الدولية والمحلية في مجال وضع الإستراتيجيات، وعكفت تلك اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق على الإلمام بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، وما أعد من مشاريع لتطويرها حتى انتهت إلى وضع مشروع خطة إستراتيجية لتطوير منظومة التقاضي في مصر، تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية، وترتبط بكافة محاور الخطة الإستراتيجية للدولة المصرية 2030.

وأشار رئيس نادي القضاة، إلى أن النادي عرض هذا على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل ووزيرة التخطيط لتبنيها، ولتصبح نقطة الانطلاق لتطوير العدالة من مفهوم إستراتيجى، مؤكدًا ثقته في أن منظومة العدالة ستشهد تطويرًا ملموسًا بتوجيه القيادة السياسية، وفي عهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأمر الذى سيسهم بكل تأكيد في تعزيز الثقة في القضاء المصري العريق.