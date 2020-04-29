مصر | نشرة حوادث"الخليج 365".. مفاجآت حول إشعال ربة منزل النيران في زوجها بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث"الخليج 365".. مفاجآت حول إشعال ربة منزل النيران في زوجها بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:
رئيس محكمة الاستئناف يكشف موعد عودة الدوائر الجنائية للعمل
قرر رئيس محكمة الاستئناف، اليوم، عودة الدوائر الجنائية للعمل، بداية من الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل علي يومين أسبوعيًا، وأن يكون النظر لأوامر تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المتهمين، والنطق بالأحكام في قضايا الإعدام والإحالة للمفتي، بجانب انعقاد دوائر شئون الأسرة في القضايا المحجوزة للحكم فقط. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمي حرق كنيسة كفر حكيم
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 2 يونيو المقبل مع استمرار حبس المتهمين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس مسجل خطر 4 أيام لحيازته 15 تذكرة هيروين في القاهرة
قررت نيابة المعصرة الجزئية اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر لحيازته كمية من مخدر الهيروين بغرض الاتجار بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول المتهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجازاة 7 مسئولين سابقين بدمياط لبيع "سوق خضار" لواضعى اليد بالمخالفة
أصدرت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٧ مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، بيبع قطعة أرض "لواضعي يد "معروشة بالخشب ومستعملة لبيع الخضار، لمواطن بالاتفاق المباشر بدلًا من المزاد العلنى وأضاعوا فروق مالية علي الدولة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفاجآت حول إشعال ربة منزل النيران في زوجها بالهرم
سمته وجمعت متعلقاتها، ثم ولعت في الشقة وهربت.. هكذا قتلت ربة منزل عشرينية العمر زوجها الخمسيني العمر، بمنطقة المنشية التابعة لحي الهرم، غرب الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المرور تعلن موعد بدء تجديد رخص تسيير السيارات
أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن بدء وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، اعتبارًا من الأحد 3 مايو. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.