مصر | نشرة حوادث"الخليج 365".. مفاجآت حول إشعال ربة منزل النيران في زوجها بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث"الخليج 365".. مفاجآت حول إشعال ربة منزل النيران في زوجها بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

رئيس محكمة الاستئناف يكشف موعد عودة الدوائر الجنائية للعمل

قرر رئيس محكمة الاستئناف، اليوم، عودة الدوائر الجنائية للعمل، بداية من الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل علي يومين أسبوعيًا، وأن يكون النظر لأوامر تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المتهمين، والنطق بالأحكام في قضايا الإعدام والإحالة للمفتي، بجانب انعقاد دوائر شئون الأسرة في القضايا المحجوزة للحكم فقط. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمي حرق كنيسة كفر حكيم

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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 2 يونيو المقبل مع استمرار حبس المتهمين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .