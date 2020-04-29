شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في الوادي الجديد‎.. والاشتباه بـ230 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بالمحافظة، إلى 19 حالة إيجابية، بعد ظهور نتيجة تحليل عينتين جديدتين بالداخلة، وبلغت حالات الاشتباه 230 حالة.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، أنه يجري حاليا تركيب جهاز تحليل الـ«pcr» بمستشفى الداخلة تمهيداََ لبدء تدريب الأطقم الطبية على استخدامه الأربعاء، مع الانتهاء من تقديم الدعم لـ265 من سائقي سيارات الأجرة المتضررين من قرار إيقاف حركة النقل الجماعي بمركز الداخلة.

وأضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من حصر العمالة غير المنتظمة بالمقاهي لبحث آليات تقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس «كورونا»، مع وصول لجنة الترصد من وزارة الصحة اليوم لرصد ومتابعة المخالطين للحالات المصابة.

ولفت الزملوط، إلى قيام قامت لجنة الطب الوقائي ومكافحة العدوي التي تزور المحافظة، بزيارة مستشفى الداخلة والخارجة لمراجعة الإجراءات الوقائية للعاملين والأهالي، مؤكدا استقرار الحالة الصحية للمصابين الموجودين بمستشفيات الحجر خارج المحافظة ومتابعتهم بصفة مستمرة.

وأشار المحافظ، إلى تيسير عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ931 مواطنًا على مستوى المحافظة من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

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