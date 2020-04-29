شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية»: إزالة التعديات على 220 فدانًا ببحيرة المنزلة خلال 3 أيام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، الإنتهاء من إزالة 372 حوض سمك مخالف بمساحة 220 فدان ضمن حملة إزالة التعديات على بحيرة المنزلة والتى استمرت ثلاثة أيام بمنطقة جزيرة العزبى .

كان الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات بجزيرة العزبي داخل بحيرة المنزلة بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية وهيئة الثروة السمكية، بحضور اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية واللواء محمد طه مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا واللواء خالد إبراهيم وكيل الإدارة وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والخاصة بتطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة أنواع التعديات علي المسطح المائى و وتكريكها وتعميقها لعودتها إلي سابق عهدها كأكبر البحيرات المصرية وهو المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس فى مايو 2017 .

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فى بيان صحفى، عن الانتهاء من إزالة 372 حوض سمك بمساحة 220 فدان

وأكد مختار أن حملات إزالة التعديات بكافة أنواعها داخل البحيرة مستمرة حتي تعود بحيرة المنزلة لسابق عهدها من أكبر البحيرات الطبيعية من حيث المساحة وغنية بثرواتها السمكية المتنوعة .

واشار المحافظ إلي أن إعادة تطوير البحيرة سيؤدي الي توفير العديد من فرص العمل أمام الصيادين والشباب من خلال الصيد الحر داخل البحيرة وانشاء العديد من المصانع المتخصصة في مجال انشاء ادوات الصيد وتغليف الأسماك وتصديرها والذي سيؤدي إلي زيادة إنتاج مصر من الأسماك مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطنى.

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة التعديات على بحيرة المنزلة