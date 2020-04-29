شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارات جنيه و1170 مدرسة قرآنية.. الأوقاف تنشر إنفوجراف لجهودها فى خدمة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف إنفوجراف يوضح إنجازاتها فى خدمة المساجد والقرآن الكريم، على مدار الأعوام السابقة. وجاء فى الإنفو جراف 1- تشييد وبناء وصيانة وترميم وفرش بقيمة 6 مليارات جنيه في 6 سنوات. 2- إنشاء 1170 مدرسة قرآنية. 3- افتتاح 19 مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم. Advertisements 4- إجراء المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم سنويا 5- تنفيذ المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية 6- اشتراط حفظ القرآن الكريم في اختبارات السفر للخارج والمسابقات بالوزارة 7- إنشاء 2505 مكتب تحفيظ القرآن الكريم. وكانت وزارة الأوقاف أكدت فى بيان سابق أن رسالتها ودورها ومهمتها الحقيقية هى بناء المساجد وفتح المساجد وعمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين وأن ما تم من عدد المساجد التي تم إعمارها في السنوات الست الماضية لم يحدث في تاريخ مصر، وربما لم يحدث في تاريخ أي دولة أخرى في العالم في مثل هذه الفترة.

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