شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للسياحة": 48% انخفاض الطلب على الطيران وخسائر 314 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير حديث للمنظمة العربية للسياحة أن قطاع الطيران عالميا يواجه أزمة لم يشهد مثيلاً لها في تاريخه الممتد على أكثر من مئة عام.

وقال التقرير الإحصائى الصادر عن المنظمة أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على السفر بحوالي 48% في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، وخسارة حوالي 25 مليون وظيفة.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك، توقعت المنظمة أن يتكبد القطاع خسائر مادية قد تصل إلى 314 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة، مشيراً إلى أن فترة تعافي قطاع الطيران من هذه الأزمة قد تمتد ما بين ست إلى ثمان سنوات ليصل عدد المسافرين إلى ما كان عليه في العام 2019 بسبب عدة عوامل، أبرزها تراجع ثقة المستهلك والأزمة الاقتصادية التي سوف تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك .

وتابعت المنظمة فى إحصائيتها أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على السفر في العالم العربي بنسبة 47% لعام 2020 مقارنةً بالعام 2019، مما يهدد حوالي 2 مليون وظيفة في القطاع إضافة إلى توقع أن يتكبد القطاع خسارة قد تبلغ 28 مليار دولار أميركي في نفس الفترة مما يؤثر سلباً على مساهمة القطاع في الاقتصاد العربي . وقال التقرير أن الاقتصاد العالمي سيسجل انكماشاً بنسبة 3% في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، وهو أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم.

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيًا جزئيًا في العام 2021 لينمو بنسبة 5.8% مقارنةً بالعام 2020 في حال انحسار الفيروس مع نهاية الربع الثاني من العام 2020، وفي حال كانت الإجراءات التحفيزية المتخذة حول العالم كافيةً للحد من إفلاس الشركات وفقدان الوظائف وتخفيف الضغوط المالية .