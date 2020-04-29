شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف تطلق أول كابينة تعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف والمهندس شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، أنه في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف ممثلة في المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بخدمة المجتمع وإسهامها في مواجهة انتشار فيروس كورونا أطلقت المجموعة الوطنية بنجاح أمس الثلاثاء أول كابينة تعقيم من إنتاج المجموعة ، ودشنت الخط الأول لإنتاجها بطاقة تقدر بنحو مائة وحدة شهريا.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم تدشين خط إنتاج قناع الوجه الواقي المطور بطاقة إنتاجية 1500 قناع يوميا ، وبمواصفات عالية الجودة سواء في إنتاج القناع أم في إنتاج كبائن التعقيم ، مع تأكيدها أن نسبة مبيعات إنتاجها من القناع قد بلغت نحو 100٪؜ من الإنتاج .

و تباع جميع الكميات المنتجة منه أولًا بأول في ضوء الطلب المتزايد عليه ولا سيما من المستشفيات وشركات المقاولات وبعض المؤسسات الأخرى إضافة إلى مشتريات المواطنين سواء من خلال منافذ بيع المجموعة أم من خلال الخط الساخن المخصص لخدمة الجمهور .

وذلك على النحو التالي :

أولا: منافذ البيع:

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القاهرة : 1ش عصام الدالي – الدقي – الجيزة .

الإسكندرية: 32 ش صلاح سالم – أمام قسم العطارين .

البحر الأحمر : معرض المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – ميدان النجدة – مدينة الحرفيين – الغردقة .

المنيا : 78 ش الحرية – كورنيش النيل – برج إيتاب – الدور السادس .

أسوان : مقر المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – برج رقم 10 – أبراج سما أسوان – الدور الثالث .

ثانيا: التواصل والاستفسار:





للتواصل للشراء أو الاستفسار :

التواصل مع العلاقات العامة لطلب الكميات وخدمة التوصيل ومعرفة تكلفة التوصيل ، وذلك عبر الواتس : “01003896819” ، أو عبر الخط الساخن رقم (19695) ، علمًا بأن تكاليف التوصيل ستثبت في فاتورة التسليم حسب الكمية والمكان .



