شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لترفع مناعتك ضد فيروس كورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة استثنائية يعيشها العالم في تلك المرحلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى بات وباء يهدد العالم أجمع ، خاصة في ظل عدم توافر عقار وعلاج لهذا المرض سوى مناعة الجسم التي قد تعد حائلا أمام هذا الفيروس الغامض .

ماذا تفعل لترفع مناعتك ضد فيروس كورونا؟، هذا بات السؤال الأكثر شيوعا بين الكثير من المواطنين ليس في مصر فقط وإنما في العالم أجمع، ويجيب عنه الدكتور أسامة حمدى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد.

أمام وباء كورونا استخدمت العديد من المستشفيات الأمريكية بروتوكولات للوقاية وعلاج الحالات الإيجابية البسيطة من مرض Covid-19 ويمكن استخدامها فى الحالات المصابة فى المنزل وفى المستشفيات، وهى بإيجاز عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والأملاح والمكملات الغذائية والمعروف عنها تحفيزها بقوة للجهاز المناعى ومنها:

1- فيتامين C بجرعة 500 مجم مرتين يوميًا.

2- الزينك Zinc بجرعة من 75-100 مجم يوميا.

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3- فيتامين D بجرعة 1000-4000 وحدة يوميًا.

4- كيورستين Quercetin وهى مادة تقاوم الأكسدة مشتقه من بعض الفواكه قاتمة اللون كالتوت الازرق blueberry وبجرعة 250-500 مجم مرتين يوميًا.

5- الثيامين Thiamine والمعروف بفيتامين B1 بجرعة 100 مجم يوميًا.

6- الميلاتونين وهو هرمون ينظم دورة النوم في الجسم بجرعة 1-2 مجم في اليوم للوقاية و6-12 مجم في الحالات البسيطة والحرجة.