شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسات محكمة النقض حتى 14 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الثلاثاء، استمرار تأجيل جلسات المحكمة بداية من 30 أبريل الجاري، حتى 14 مايو المقبل.

وذكرت المحكمة في منشور خاص بها- أن العمل يستمر إداريًا خلال تلك الفترة.

جاء القرار نظرًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتمديد حظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل المقبل، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).