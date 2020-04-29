شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي للشؤون الصحية: أعداد الإصابات بـ«كورونا» لا زالت آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة الأسبق، إن أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» تمس جميع الشعب المصري ولدينا وباء عالمي.

ووجه تاج الدين رسالة مهمة للشعب المصري في ضوء أزمة «كورونا»، داعيا إلى ضرورة التكاتف وتنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية.

وجاءت تصريحات الدكتور عوض تاج الدين خلال مداخلية هاتفية لبرنامج «مسؤول و100 مليون»، الذي يذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، موضحا أن أزمة «كورونا» تمس جميع الشعب المصري ولكن أعداد الإصابات لا زالت آمنة، مؤكدا أنه في المتوسط الشخص المصاب بـ«كورونا» يعدي من 3 إلى 4 أشخاص.

وشدد تاج الدين على تطبيق «التباعد الاجتماعي» وتقليل الحركة، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وعدم الخروج إلا للضرورة، وأهمية النظافة الشخصية مثل غسيل الأيدي بالماء والصابون، وعدم الخروج في تيارات الهواء واستخدام المناديل عند العطس، بهدف تقليل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة الأسبق، إلى ضرورة بالاتصال بالرقم الخاص بالكشف عن الفيروس، وهو رقم 105، فور شعور المواطن بأي أعراض غير طبيعية مثل ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.