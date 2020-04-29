شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر في استقبال 151 مصريا عالقًا في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات طبية ووقائية مشددة استقبل ميناء سفاجا البحري مساء اليوم الثلاثاء العبارة السريعة القاهرة في رحلة بحرية استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي وعددهم ١٥١ راكبا وعودتهم إلى مصر وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران وتم تجهيز عدد من الاتوبيسات لنقل العائدين من الميناء إلى مقر الحجر الصحي بالغردقة.

وقررت محافظة البحر الاحمر بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي تخصص المدينة الجامعية لكلية التربية بمنطقة ابو عشرة بمدينة الغردقة كمقر للحجر الصحي مجانا للعائدين من السعودية وذلك لمدة ١٤ يوما للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وجهزت صحة البحر الأحمر عددا من الفرق الطبية المدربة لاستقبال الرحلة البحرية للعبارة القاهرة القادمة من ميناء ضبا السعودي لإعادة المصريين العالقين في االسعودية ضمن رحلات اعادة المصريين العالقين في الخارج.

وسيتم وضع المصريين العائدين في الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما ويرافقهم عدد من الفرق الطبية لمتابعة حالتهم الصحية بصفة يومية صباحا ومساءا خلال مدة الحجر ولن يتم السماح لهم بمغادرة الغرف إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على إستقبال 1ط المصريين العالقين العائدين من السعودية، عبر ميناء ضبا السعودي، عقب وصولهم منذ قليل ميناء سفاجا البحري في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

أكد المحافظ أنه وضع بنفسه خطة استقبال المصريين العالقين القادمين من السعودية، حيث وفرت المحافظة عدداً من الأتوبيسات لنقلهم مجاناً وبشكل سريع إلى بيوت الطلبة المغتربين التابعة لجامعة جنوب الوادى (المدينة الجامعية) بمدينة الغردقة لقضاء 14 يوماً في الحجر الصحي وذلك وفقاً للخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه كلف مديرية التضامن بتوفير الطعام والشراب وتسليمه يومياً للعائدين مجاناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة لأبناءها العائدين من الخارج.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمدينة الغردقة، لافتاً إلى أنه قام بزيارة المدينة بنفسه للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحاً أن مجموعات من أطباء الحجر الصحي كانوا في إستقبال المصريين العائدين من السعودية، وقاموا بتوقيع الكشف الطبي على العائدين فور وصولهم ميناء سفاجا، وكذلك تعقيم وتطهير متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية.

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كان الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر قد تلقي اخطارا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل بناء على توجيهات مجلس الوزراء على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناذ ضبا البحري بالسعودية بعد مناشدة العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي اجهزة الدولة والحكومة والرئيس السيسي بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وانهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو ٣ أسابيع امام بوابات الميناء في ظروف انسانية صعبة وحصلت المصري اليوم على خطاب موجه من اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري لوكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر بشأن موافقة وزير النقل على عودة العالقين المصريين.

واكد العالقون للمصري البوم انهم بوافقون على الخضوع للحجر الصحي ١٤ يوما للتاكد من خلوهم من أي اصابة بفيروس كورونا واكد العالقون انهم حجزوا على احدي العبارات للعودة إلى مصر إلا ان الرحلات البحرية توقفت وانهم بعيشون ماساة انسانية امام بوابات ميناء ضبا السعودي ويريدون العودة لاسرهم.