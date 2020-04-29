شكرا لقرائتكم خبر عن بدروم أشبه بالمدفن.. وكيل صحة الشرقية يداهم معمل مخلل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داهم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، معملا للمخللات، يقوم صاحبه بتخزين المخللات ببدرومات أشبه بالمدافن، بأحد الأماكن بدون ترخيص، وبدون توافر أي اشتراطات صحية بها، بعزبة أبوصالح، التابعة لقرية أم رماد، مركز الزقازيق، ليتم تعبئتها بعد تخميرها وبيعها بالأسواق.

جاء ذلك أثناء ترأسه لحملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه على بسيوني، وأحمد أمين مراقبي أول الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، وفريق مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالقنايات، وتم على الفور مخاطبة الجهات المختصة لغلق المعمل والذي يمثل خطر داهم على الصحة العامة، وتم ضبط أكثر من ٦٠ طن مخللات لسوء التخزين، وإعدام طن، ومائتان كيلو جرام مخللات عبارة عن «جزر، وهريسة شطة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ووجود عفن بها، كما تم سحب ٥ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمعمل.

وأكد «مسعود» على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على كل مخالف حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يوميًا من الساعة ٥م حتى ٦ص.