شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات المرور تبدأ تجديد رخص السيارات 3 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وحدات المرور، تجديد رخص تسيير السيارات، اعتباراً من الأحد 3 مايو المقبل على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن بدأت وزارة الداخلية فى عودة الخدمات تدريجيا، وبدأت هذا الأسبوع ترخيص السيارات «الزيرو». وتهيب الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء «الكمامة» كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.

وتابعت: «وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور». وكانت الداخلية بدأت العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الأحد الماضى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، وشددت على ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.

فى سياق متصل، طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، استئناف تقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب، وشهادات القيد «كعب العمل»، والعمالة غير المنتظمة فقط دون غيرها من باقى الخدمات، حسب الأحوال؛ وذلك لحين صدور تعليمات جديدة.

وأكدت التوجيهات ضرورة مراعاة المسافات الآمنة، وكثافة أعداد المواطنين داخل المكاتب فى أثناء تقديم الخدمات المذكورة، بحيث يحظر تقديمها بشكل يترتب عليه حدوث تجمعات أو تجمهر للمواطنين، ويكون مدير المديرية أو المنطقة أو المكتب، مسؤولا عن تنظيم التعامل مع الجمهور ومنع الزحام والتكدس داخل مكان العمل.

وشددت التوجيهات على أنه: «إذا تطلب تقديم إحدى الخدمات المذكورة وقتا يزيد على 15 دقيقة، يتم استلام المستندات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة وتحديد موعد آخر «فى نهاية اليوم أو فى اليوم التالي»، لاستلام الخدمة أو الوثيقة المطلوبة منعا للتكدسات والازدحام.

وكذلك استمرار تكليف جميع مفتشى العمل والسلامة والصحة والمهنية - بصفة مؤقتة ـ ولحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالقيام بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المنشآت المختلفة.

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