شكرا لقرائتكم خبر عن 80 لقاحًا تحت التطوير و6 فى التجارب السريرية لعلاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة تعمل مع الباحثين على تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا، حيث يوجد أكثر من 80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم، بما فى ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريرى، ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية، وسيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالى للعلاجات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن المنظمة ملتزمة بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات، بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان والشعوب، مشيراً إلى أنه على مدار الأشهر الأربعة الماضية، علَّمتنا هذه الجائحة العديد من الدروس بشأن الحاجة إلى عمل عالمى موحد لمواجهة تهديد عالمى.

وتابع: «هذا ليس وقت السياسة والاتهامات وعدم الثقة، ولا يمكننا أن ننجح إلا بالعمل معاً، بلدان ومنظمات إنسانية ومجتمعات وأفراد، وبضمان أن أعمالنا القائمة على التضامن والشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة والشفافية تخدم حتى أكثر الفئات عُرضة للخطر من أجل الصالح العام، ولا يوجد وقت أفضل من الآن للاتحاد والتعاون بين البلدان، سواء أكانت البلدان مستقرة أو تعانى من النزاعات، فلنجعل هذه الجائحة غير المسبوقة فرصة للجميع لطرح الخلافات جانباً وإيجاد أرضية مشتركة والعمل معاً من أجل الإنسانية».

وأكد المنظرى أنه فى الوقت الذى لا يزال المرض ينتشر فى جميع أنحاء الإقليم، سُجِّل عدد طفيف فى الحالات المُبلَّغ عنها أسبوعياً فى بعض البلدان، ووضعت بعض هذه البلدان استراتيجية للخروج من الوضع الراهن، وشرعت فى رفع القيود، بما فى ذلك تخفيف حظر التجوال وإغلاق المطارات، ودون تخطيط دقيق، وعدم توسيع نطاق القدرات فى مجال الصحة العامة والرعاية السريرية، ومن المرجح أن يؤدى رفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدنى إلى عودة ظهور المرض وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة.

وشدد على أنه جرت نقاشات عديدة حول ما إذا كان المرضى الذين أُصيبوا بالفيروس محصنين الآن من الإصابة بالعدوى مرة أخرى أم لا، ولكن لا تتوافر لدى المنظمة إلا معلومات محدودة عن إمكانية أن يُطوِّر المصاب بالفيروس استجابة للأجسام المضادة وإلى متى تستمر هذه الاستجابة، كما لا يوجد أى دليل على أنَّ الاختبار المصلى بإمكانه إثبات أنَّ الشخص محصنٌ ضد كوفيد-19 بعد إصابته بالمرض وتعافيه منه.

وأشار إلى أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أصبحت هذه المعركة أكثر تحدياً مع ظهور الفيروس فى بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن، ‏وقد خلَّفَت عقودا وسنوات من النزاع، يصاحبه فى بعض الأحيان كوارث طبيعية وفاشيات سابقة، ففى هذه البلدان نُظُم صحية ضعيفة، ونقص فى عدد العاملين الصحيين، ومحدودية الحصول على خدمات الرعاية الطبية الأساسية‎، حتى أبسط الخدمات، موضحا أن هناك ملايين الأشخاص الذين هم أصلاً أكثر عرضة للإصابة بالأمراض فى هذه البلدان، وهم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المُعدية بسبب ظروف المعيشة فى أماكن مكتظة، وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائى، وعدم كفاية العلاج للحالات المَرَضْية الكامنة الأخرى.

وأضاف أن العديد من هذه البلدان تعانى من الانقسام السياسى، مما أدى إلى محدودية وصول الخدمات الإنسانية إلى السكان فى بعض المناطق، وظهور تحديات أمام تبادل المعلومات بين الأطراف المسيطرة ومنظمة الصحة العالمية فى الوقت المناسب وعلى نحو يتسم بالشفافية.

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وتابع: «فى سوريا، نلاحظ التنفيذ الجزئى لتدابير الصحة العامة، بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والعقوبات المفروضة، وبطء مستويات الاختبار مما يؤدى إلى التأخير فى الكشف عن حالات الإصابة وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها، وهذا يعنى أنَّه من المرجح أن يزداد عدد الحالات فى الأسابيع المقبلة، بل يعد الوضع أشد حرجاً فى المناطق الواقعة فى شمال غرب سوريا وشمال شرقها، والتى تقع تحت سيطرة القوى المعارضة، حيث يعد وصول المساعدات الإنسانية محدوداً ويتعرض مئات الآلاف من الناس لخطر أكبر».

وقال: «فى ليبيا، يستمر القتال فى مدينة ترهونة، جنوب طرابلس، ويتواصل القصف بالقرب من مطار معيتيقة فى طرابلس، ولا يزال سكان طرابلس الكبرى يعانون من نقص حاد فى المياه، وهذه فقط بعض التهديدات التى تعيق عملنا لحماية الأبرياء من مرض كوفيد-19 والمخاطر الصحية الأخرى، وبالنسبة لليمن، حيث توجد أسوأ كارثة إنسانية فى العالم، يعتمد أكثر من 13 مليون شخص شهرياً على المساعدات الغذائية، ويحتاج 2.5 مليون طفل دون الخامسة إلى الدعم الغذائى، ويحتاج 8.8 ملايين شخص إلى الرعاية الصحية، مما يجعلهم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المُعدية».