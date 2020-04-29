شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات لاستئناف السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تدرس أربعة سيناريوهات لعودة السياحة واستئناف الحركة.

وأضافت لـ«المصرى اليوم»: «السيناريو الأول يعتمد على استئناف الحركة مع شهر يونيو المقبل، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا، ويليه سيناريو العودة خلال شهر أكتوبر المقبل، والسيناريو الثالث استئناف الحركة خلال ديسمبر 2020، أما السيناريو المتشائم فهو بداية استئناف الحركة خلال مارس 2021».

وتابعت نائب وزير السياحة أن الوزارة تدرس كافة السيناريوهات المطروحة من حيث الحملات الترويجية والتسويق والدعاية، لافتة إلى أن استئناف الحركة وعودتها مرهون بعدة عوامل، من بينها وجود لقاح لفيروس كورونا فى المقام الأول أو وجود علاج للمرض حتى يتمكن السائح من السفر مجددًا.

وأوضحت: «السياحة كمنتج يعتمد على حالة الاقتصاد، بمعنى أدق ما يملكه السائح من فائض حتى يتمكن من السفر وقضاء العطلات، كما أن الأسعار مع عودة الحركة، ستكون أداة تحفيز».

فى سياق متصل، قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، إن وزارة السياحة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية (غرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق وغرفة المنشآت السياحية) وكذا بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحليات، بصدد الانتهاء من خطة شاملة للتشغيل السياحى الآمن، من خلال تطبيق حزمة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية، من أجل الاستعداد لاستئناف العمل خلال الفترة القادمة، فى ظل استمرار أزمة كورونا وحتى ظهور لقاح وعودة الأمور لطبيعتها.

وأضاف أنه سيتم إصدار شهادات للتشغيل السياحى الآمن للمنشآت السياحية الراغبة فى استئناف العمل خلال تلك الفترة الانتقالية بعد إجراء مراجعة شاملة لها، للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة والمقررة.

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