شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: لن نتهاون مع المتعسفين مع العاملين بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ضرورة التزام المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية، بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة، حيث إن العمالة هى العامل الأساسى فى صناعة السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أى مقصر أو من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع، وسوف تتخذ إجراءات صارمة تجاهه.

وأعلن الوزير، خلال اجتماعه ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمرى البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، بحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة، إلغاء الوزارة، خلال الأسبوعين الماضيين، تراخيص فندقين بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ لعدم صرف الأول لمستحقات العاملين، وقيام الثانى بتسريح بعضهم.

وأطلع الوزير الحضور على آخر المبادرات والقرارات التى اتخذتها الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزى لدعم القطاع السياحى، كونه من الصناعات التى تلعب دورا محوريا فى تعظيم وتنمية الدخل القومى للبلاد.

فى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تضافر جميع الجهود والعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة لإعداد وتجهيز المنشآت الفندقية بجميع أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية بجميع اشتراطات الحماية والسلامة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وذلك للحفاظ على صحة العاملين بها وضمان استقبال الزائرين بالفنادق بعد عودة الحركة السياحية، واستيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.