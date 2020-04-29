شكرا لقرائتكم خبر عن تسلّم 578 ألف طن قمح خلال الـ10 أيام الأولى من بدء التوريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة توريد القمح لهذا الموسم، إذ تم تسلّم 578 ألف طن من محصول القمح المحلى خلال الـ10 أيام الأولى منذ فتح باب التوريد فى 15 إبريل الجارى.

وقال «المصيلحى»، إن عملية توريد القمح المحلى مستمرة فى جميع لجان ومواقع التسلّم بالمحافظات كافة، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والتسلّم خلال شهر رمضان من الـ8 صباحًا حتى الـ4 عصرًا.

وأضاف أنه نظرًا لوجود ازدحام فى بعض المواقع التخزينية، يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التى بها إضاءة - فترة ثانية بعد الإفطار، تبدأ من الـ8 مساءً حتى الـ11 قبل منتصف الليل، مشددًا على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية لموسم 2020 بديوان عام وزارة التموين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية.

وفى سياق متصل واصلت صوامع وشون المحافظات استلام الأقماح من المزارعين، أمس، وفقًا لدرجات النقاوة المقررة من قبل وزارة التموين والأسعار التى أصدر الوزير الدكتور على مصيلحى قرارًا بها، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال عمليات التوريد.

فى الإسكندرية، قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الصوامع والبناكر استقبلت 18 ألف طن و178 كيلو قمح محلى، مشيرًا إلى أن المديرية تستقبل الأقماح فى 7 صوامع وبناكر وهناجر بالإضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 ألف طن أقماح محلية ومستوردة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتضم فى عضويتها كلا من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من المزارعين بكل سعة تخزينية.

وفى كفرالشيخ، قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى بلغ 39024 طنًا و495 كيلوجرام مشيرًا إلى أنه يتم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر بالمحافظة إلى جانب 22 منفذا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن المحافظة.

وفى الغربية، أعلن المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة عن توريد 12 ألفا و278 طنا و414 كيلوجرام من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة المحافظ الدكتور طارق رحمى بواقع 548 طنا و289 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 1547 طنا و844 كيلو. والبنك 221 طنا و203 كيلوجرام.

وفى الشرقية، بلغ إجمالى القمح المورد للشون والصوامع منذ بدء عملية التوريد 147 ألفا و810 أطنان، ووشدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعى وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

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وتابع المحافظ مع وكيل وزارة التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة، مع مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وفى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين إنه تم استلام 23 ألف طن و35 طنا و544 كيلوجرام قمح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، من خلال الشون والصوامع والهناجر من خلال 47 موقعًا على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضى على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التى تقع فى نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية إليها لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام.

وفى البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، عن توريد 33 ألف طن من القمح لعدد 27 شونة و5 صوامع مُطورة فى نطاق المحافظة، والتى من المتوقع أن تستوعب كل الكميات المنتظر توريدها.

وأشار إلى قيام مديريتى الصحة والطب البيطرى بالمحافظة، برش وتعقيم عدد من الشون والصوامع بالتزامن مع بدء أعمال توريد القمح فى نطاق المحافظة.

وقال المهندس محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة إنه تم حصاد 86 ألفًا و128 فدانًا من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 386 ألفًا و705 أفدانة، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح تبلغ 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدا على أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وفى الوادى الجديد، أكد المهندس إسماعيل رضوان مدير عام الزراعة بمحافظة الوادى الجديد أن المحافظة انتهت من حصاد 129 ألفا و200 فدان فدان قمح حتى الآن مشيرًا إلى أنه جار استكمال حصاد باقى المساحات المنزرعة بشركات الاستثمار الزراعى وأراضى صغار المزارعين.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 7 مواقع لاستلام وتخزين القمح بالتعاون مع مديرية التموين بـ3 مراكز إدارية فى المحافظة هى الخارجة والداخلة والفرافرة.

وفى القليوبية، قال عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن ما تم استلامه من المزارعين حتى أمس بلغ 33454 طنا و624 كيلو قمح.

وأضاف أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح، وأنه بدخول صوامع عرب العليقات الجديدة للعمل هذا الموسم والتى تصل سعتها الإجمالية 90 ألف طن سوف يصل إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن. وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد إن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح لمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة بلغ 6474 طنا منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن. وأشار إلى إنه يتم استقبال الأقماح من المزارعين من خلال 27 صومعة وهنجر وشونة أسمنتية ومركز تجميع بإجمالى سعة تخزينية بلغت 144 ألفا و720 طنا.