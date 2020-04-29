شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» تتصدى لمخالفات البناء والأسواق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعاً بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

شهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية ومخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.

وقال «شعراوى» إن كافة المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة فى عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات، مشيراً إلى ضرورة قيام محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية فيما يزيد على 6 أدوار تضم دورا أرضيا و5 متكرر وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى.

وأكد أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التى تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وكذا الإستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى.

وفى الغربية، أعلن المحافظ الدكتور طارق رحمى أن إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بلغت 630 حالة بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضى وحتى الأثنين، بالتنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة.

وفى دمياط، أكدت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل أنه تمت إزالة ٨ حالات بناء بالمخالفة بمركز ومدينة فارسكور على مساحة ١٠٧٠ مترًا مربعًا بالإضافة إلى إزالة حالة أخرى بمدينة ميت أبوغالب على مساحة ٢٠٠ م٢.

وفى المنوفية أعلن المحافظ اللواء إبراهيم أبوليمون تنفيذ 176 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 6 أفدنة وو13 قيراطا، كما تمت إزالة 83 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بناء بإجمالى مساحة 986 مترا مربعا، وكذا إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية أملاك دولة بمساحة 42 فدانا و5 قراريط، خلال الفترة من 25 مارس وحتى الثلاثاء 27 إبريل الجارى.

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وفى الفيوم، أعلن المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى عن إزالة 444 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وحرم الرى بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ فرض حظر التجوال حتى الثلاثاء.

وفى المنيا، قال المحافظ، اللواء أسامة القاضى، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت فى إزالة 107 حالات تعد بالبناء المخالف.