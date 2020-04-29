شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات وإصابات فى الطواقم الطبية بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية حالة من الارتباك فى عدد من المستشفيات بعد ظهور إصابات بين الطواقم الطبية بفيروس كورونا ووفاة حالتين بمستشفى الجامعة ومركز الكلى، إذ تم إغلاق مبنى كامل يضم 5 أقسام بمستشفى الجامعة الرئيسى، وإضراب بمستشفى التأمين الصحى والطوارئ بعد ظهور حالات مؤكدة.

فى مستشفى الجامعة الرئيسى قرر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أمس، إغلاق مبنى الباطنة الخاصة، والذى يضم 5 أقسام، الأعصاب والمتوطنة والصدر والجلدية والعزل، مع عزل جميع الأطقم الطبية بداخله، بعد ظهور 9 حالات مصابة بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات بمستشفيات الجامعة لـ15 حالة.

وأكد رئيس الجامعة أن عزل المبنى بجميع أقسامه تم كإجراء احترازى لحين فحص جميع المخالطين للحالات الإيجابية.

وقال لـ«المصرى اليوم»: «إحدى المريضات وصلت قسم الأعصاب يوم الأربعاء الماضى وكانت درجة حرارتها مرتفعة، وبعد عمل الأشعات وأخذ المسحات اللازمة تبين اصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العزل، وبعدها تم أخذ مسحات من المخالطين لها بالقسم على دفعتين، وتبين إصابة 9 حالات بينهم 3 مرضى و6 من التمريض، وتم نقلهم جميعا لمستشفى العزل».

وأضاف: «كإجراء احترازى تم اتخاذ قرار بإغلاق مبنى الباطنة الخاصة بالمستشفى الجامعى الرئيسى بالكامل بجميع أقسامه، وعزل جميع العاملين فيه احترازيا لحين فحص المخالطين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، إذ يوجد به ما يزيد على 70 شخصا من العاملين والأطقم الطبية».

وكانت الجامعة قد نعت، مؤخرا، أحد الفنيين، ويدعى زكى فريد زكى المواردى، 54 سنة، الذى توفى متأثرا بإصابته بكورونا بعد أسبوع من نقله لمستشفى العزل.

وشهد مركز طب وجراحة الكلى والمسالك البولية وفاة إحدى الممرضات مصابة بفيروس كورونا بعد أسبوعين من نقلها لمستشفى العزل، ونعت جامعة المنصورة فى بيان رسمى وفاة سهام محمد عبده، 57 سنة، ممرضة بمركز الكلى والمسالك البولية، التى وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا لتصبح ثانى حالة وفاة بين العاملين بالجامعة.

وتجمهر عدد من الممرضات بمستشفى الطوارئ بالمنصورة داخل الاستقبال، ورفضن العمل عقب التأكد من إصابة إحدى الممرضات بفيروس كورونا ونقلها لمستشفى العزل، وطالبن بأخذ مسحات لهن خوفا من إصابتهن بالفيروس بسبب مخالطتهن لمريضة بقسم الأعصاب.

وفى مستشفى التأمين الصحى بالمنصورة، أضرب الممرضون والممرضات عن العمل بعد إصابة 5 أطباء بقسم عناية القلب بكورونا، وتم نقلهم لمستشفى العزل.

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وقالت الدكتورة رشا مصطفى، مدير عام المستشفى، إن الطب الوقائى يعمل حاليا على حصر المخالطين للحالات الإيجابية ولا داعى للذعر أو القلق، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع العاملين بالمستشفى.

وأضافت: «التمريض من حقه أن يخاف، لكن نحن لن نسمح بأى إهمال، وسنتبع كافة الإجراءات الطبية والوقائية من أجل الحفاظ على صحتهم».

وفى مستشفى العزل بتمى الأمديد، أكدت مصادر طبية إصابة 4 ممرضات بكورونا أثناء التعامل مع الحالات المصابة، وتم عزل الممرضات بعد التأكد من الإصابة، كما شهد مستشفى الحميات بالمنصورة إصابة 5 ممرضات بكورونا، وتم أخذ مسحات من 10 آخرين وفى انتظار نتائجهم.