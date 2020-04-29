شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيش الأبيض» فى مرمى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمراراً لجهود الأطباء فى مواجهة «كورونا»، كونهم خط الدفاع الأول والفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، أعلن مستشفى بنى سويف الجامعى عن إصابة طبيبين بالفيروس، ونقلهما للعزل وتلقى العلاج داخل مستشفى القصر الفرنساوى بالقاهرة.

وكشف مصدر داخل الجامعة أن الطبيبين أحدهما بقسم الباطنة وأخرى طبيبة أمراض صدرية وكانت تعمل فى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، وأنه تم سحب المسحة منهما عقب ظهور الأعراض عليهما، وتأكدت إيجابية إصابتهما، وتم نقلهما للعزل داخل مستشفى القصر الفرنساوى المتعاقد مع جامعة بنى سويف على علاج أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة، كما أصيبت ممرضة بقسم الحضانات داخل مستشفى بنى سويف التخصصى، وتم نقلها إلى مستشفى العزل.

وفى المنوفية، استقبل مستشفى عزل الباجور 6 حالات، بينهم طبيبة من الشرقية فى أول يوم عمل بعد قرار تحويلها لمستشفى عزل، وتم إجراء تحاليل كاملة للفريق الطبى الذى تم اختياره ويضم 155 فردًا بينهم 43 طبيبًا و104 ممرضات و8 صيادلة، وتم دعم المستشفى بـ500 كاشف سريع لاستكشاف المرض.

وقال الدكتور محمود صبرى، مدير مستشفى سرس الليان، إن عدد الحالات التى تم استقبالها بعزل فندق اليونسكو بسرس الليان بلغت 54 إصابة، جميعهم حالتهم مستقرة.

وأصيبت ممرضة بمستشفى شبين الكوم التعليمى، وتم أخذ عينة من المخالطين لها من هيئة التمريض بالمستشفى، وأكد الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى، أن إجمالى إصابات الطاقم الطبى بلغ إصابتين.

وفى الشرقية، كثفت إدارة مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق من أعمال التطهير والتعقيم بأنحاء أقسام وغرف وطرقات المستشفى عقب تعرض طبيبة بالمستشفى للإصابة بالفيروس ونقلها لمستشفى العزل خارج المحافظة لتلقى العلاج اللازم.

وقال الدكتور عبدالكريم العراقى، مدير المستشفى، إن الطبية تعاملت مع إحدى الحالات بقسم الطوارئ، والتى كانت تعانى من جلطة، وأثناء مناظرة الطبيبة للحالة التى كانت تعانى من أعراض سعال، انتقلت إليها الإصابة، مشيرًا إلى أن الطبية وزملاءها من التمريض والعاملين قاموا بعزل أنفسهم ذاتيًا كإجراء احترازى.

وفى المنيا، أعلن مستشفى الحجر بملوى وفاة 4 أشخاص جدد بينهم حالتان من بنى سويف، وحالة من الفيوم، وأخرى من أسيوط، ليرتفع عدد الوفيات داخل المستشفى منذ بدء العمل بها لـ9 حالات، كما أعلنت إدارة المستشفى تعافى 14 مصابا من نزلاء المستشفى وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، وارتفاع عدد المصابين لـ118.

وفى القليوبية، أعلنت مستشفى قها للحجر الصحى خروج 3 حالات بعد تعافيهم وثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى لـ108 حالات.

وفى الوادى الجديد، أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط ارتفاع حالات الإصابة إلى 17 حالة إيجابية بعد ظهور نتيجة تحليل 3 عينات جديدة بالداخلة ووفاة حالتين، فيما بلغت حالات الاشتباه 223 حالة.

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وفى البحيرة، شهد مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى حالتى وفاة لسيدتين، وقال الدكتور عبدالفتاح اللافى، استشارى الأمراض الصدرية بالمستشفى، إنه تم تسجيل حالتى وفاة لسيدتين من المنوفية والبحيرة، وكلتاهما فوق الـ60 عاما، وتم حجزهما فى العناية المركزة لأكثر من 10 أيام قبل الوفاة.

وعلى صعيد متصل، شيع عدد من أهالى قرية «جماليصو» التابعة لمركز أبوحمص جثمان سيدة متوفاة فى مستشفى بلطيم للحجر الصحى متأثرة بإصابتها بالفيروس، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بتعقيم وتطهير القرية قبل وبعد الدفن.

وقال النائب محمد عباسى، عن دائرة رشيد، إن 25 صيادًا بينهم 23 من مركز رشيد وصلوا إلى بوغاز رشيد على متن مركب صيد عائدين من العمل أمام السواحل الليبية، وتم عزلهم فى مركز التدريب المدنى بدمنهور التابع لوزارة الشباب والرياضة، بينما خرج من المركز 33 صيادًا هذا الأسبوع، كانوا عائدين من ليبيا أيضًا بعد انتهاء فترة العزل 14 يومًا.

وفى أسيوط، احتفل مستشفى العزل بأبوتيج بشفاء وخروج 3 حالات جديدة من مصابى الفيروس.

وفى كفرالشيخ، كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية اكتشاف 3 حالات إيجابية جديدة، منها حالتان من قرية البلاصى التابعة لمركز سيدى سالم، والثالثة من مركز دسوق، وتم نقلهم لمستشفى العزل ببلطيم، كما كشفت نتائج التحاليل تحول نتائج ١٣ حالة من إيجابية لسلبية.

وفى الإسكندرية، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد فى مقر المدينة الشبابية بأبى قير لـ178 حالة ممن تلقوا العلاج فى المراحل الأولى والمهمة للفيروس، وبعد إجراء تحاليل لهم ثبتت سلبية العينات.

وأدى أفراد الطاقم الطبى والتمريض والأمن فى مستشفى العجمى المركزى مساء أمس الأول صلاة الجنازة على مسنة 74 عاما، توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس أثناء احتجازها فى المستشفى، وتمت مراعاة مسافات الأمان بين الجميع بواقع متر بين كل شخص وآخر.

وفى شمال سيناء، أكدت مديرية الشؤون الصحية سلبية 3 حالات مشتبه فى إصابتها بالفيروس، وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إن الحالات كانت معزولة بمستشفى بئر العبد المركزى، وكشفت نتائج العينات سلبية إصابتهم.

وفى السويس، تم تعقيم منطقتى سكن حالتين مصابتين بالفيروس. وفى الأقصر، تفقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، قرية الرياينة بمركز أرمنت، بعد ظهور حالات إيجابية بها للاطمئنان على طريقة التقصى على المخالطين وإجراءات الحجر الصحى لبعض المنازل.

وفى الاسماعيلية، أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ والتأهب القصوى فى جميع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية التابعة لها بعد اكتشاف أول حالة بالمستشفى الجامعى لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما، جاءت نتيجة تحاليلها إيجابية بعد 24 ساعة من ظهور حالة أخرى بالمستشفى التخصصى التابع للجامعة.

وقررت رئيس الجامعة عزل 12 من أطقم التمريض المخالطين لحالة المستشفى التخصصى و6 من المخالطين لحالة المستشفى الجامعى وتوفير المستلزمات المعيشية كاملة لهم.