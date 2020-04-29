شكرا لقرائتكم خبر عن «فوربس» تحتفى بالمتحف الكبير: نترقب مشاهدة كنوز «توت عنخ آمون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ننتظر بكل شغف افتتاح المتحف المصرى الكبير لمشاهدة كنوز توت عنخ آمون»، بهذه العبارة استهلت مجلة فوربس الأمريكية تقريرها عن المتحف المصرى الكبير، الأثنين، حيث نشرت صورا عن كنوز المتحف، مسلطة الضوء على آثار الملك توت عنخ آمون.

وأكد التقرير أن افتتاح المتحف المصرى الكبير كان من أهم الأحداث التى كان ينتظرها العالم هذا العام، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا، تم تأجيل الافتتاح.

وسلط التقرير الضوء على أهم مزايا المتحف المصرى الكبير، الذى تبلغ مساحته 50000 متر، ما قد يضطر الزوار إلى تخصيص وقت كبير لمشاهدة كنوزه، كما سلط التقرير الضوء على أهم الجولات الافتراضية التى قامت بها وزارة الآثار للأماكن الأثرية منذ بداية أزمة كورونا.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من نقل آثار الملك توت إلى المتحف المصرى الكبير، فإن المتحف القديم بميدان التحرير، والذى تم بناؤه عام 1902، قبل سنوات عديدة من اكتشاف «توت»، سيظل له قيمة كبرى، تستحق ساعات من الزيارة أيضا.

وقال الدكتور طارق سيد توفيق، المشرف العام السابق على المتحف المصرى الكبير، إنه رغم انتشار أزمة كورونا أبدى العالم اهتمامه الشديد بالآثار المصرية، مضيفا، لــ«المصرى اليوم»، أن هناك إقبالا كبيرا من القراء والمشاهدين على الجولات التى تنظمها وزارة السياحة والآثار للأماكن الأثرية، كما لقيت الجولة التى قامت بها الوزارة فى معامل المتحف اهتماما كبيرا من الجميع، خاصة أن هذه المعامل تعد من أحدث معامل ترميم الآثار فى العالم، مؤكدا أن «أعمال الترميم مستمرة، ويتم الالتزام بالمسافات الآمنة».

وقال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن كل من يحضر محاضراته كان يسأله عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، كما يتم توجيه أسئلة إليه حول البطل الأساسى للمتحف، وهو «كنوز توت عنخ آمون».

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