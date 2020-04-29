شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تبحث معوقات «صيد الأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى أهمية كبرى لدعم وتطوير صناعة صيد الأسماك، من خلال الاستفادة من الموارد المائية والساحلية المتنوعة، لافتة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يجهز دراسة متكاملة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لرصد جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه صناعة صيد الأسماك وسبل حلها ومواجهتها، حتى تتحسن إنتاجية هذه الصناعة الهامة، وتزيد مساهمتها فى توفير الأمن الغذائى للدولة.

وذكر بيان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الثلاثاء، أن الوزيرة عقدت اجتماعًا مع محمد الفقى، رئيس اتحاد الثروة المائية، ورؤساء الجمعيات التعاونية التى تمثل صناعة صيد الأسماك فى المحافظات، ومنها (دمياط والبحيرة وكفر الشيخ وشمال وجنوب سيناء)، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، بمتابعة المعوقات التى تواجه مشروعات صيد الأسماك والمشكلات التى تقلل من إنتاجية هذا القطاع الصناعى الهام، وتقديم جميع سبل الدعم التمويلى والفنى للقطاع، بهدف زيادة إنتاجه وقدراته على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وشهد الاجتماع، حوارًا مفتوحًا تناول جميع المشكلات التى تواجه صناعة صيد الأسماك، وتم حصرها فى 3 محاور، على رأسها المشاكل الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكلفة المحروقات، والتشغيل، وضعف إمكانيات مراكب الصيد، إلى جانب المشكلات البيئية وبعض المعوقات التشريعية.