شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا»: خسائر الطيران عالميًا تصل لـ314 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل قطاع النقل الجوى والطيران خسائره الاقتصادية الفادحة جراء جائحة فيروس كورونا، مع التراجع الشديد لأعداد المسافرين، ووقف حركة الطيران فى بعض الدول.

ويتوقع الاتحاد الدولى للنقل الجوى «إياتا» أن تبلغ خسارة قطاع الطيران فى العالم هذا العام مقارنة بالعام الماضى حوالى 314 مليار دولار، وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو قيود سفر شديدة تستمر لمدة 3 أشهر مع رفع تدريجى للقيود فى الأسواق المحلية، تليها إقليمية وعبر القارات.

وأشار الاتحاد، فى أحدث تحليل له عن أزمة تفشى فيروس «كورونا»، إلى أن شركات الطيران فى إفريقيا قد تخسر 6 مليارات دولار من عائدات الركاب، مقارنة بالعام الماضى، فيما قد تبلغ خسارة القطاع فى الشرق الأوسط حوالى 24 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير «إياتا»، فإن حوالى 1.2 مليون وظيفة فى المنطقة ستتأثر بقطاع الطيران والصناعات ذات الصلة، أى ما يعادل نصف وظائف القطاع فى المنطقة البالغة 2.4 مليون وظيفة.

ووفقا لشبكة الطيارين المحترفين، فصلت خطوط طيران «فيرجين» البريطانية أكثر من 3 آلاف موظف من بينهم 600 طيار، فيما قامت خطوط «Finnair» الفنلندية بإيقاف 12 طائرة عن العمل وفصلت أكثر من 2400 موظف، وقامت شركة طيران «Ryanair» بإيقاف 113 طائرة وفصلت 900 طيار، وتخطط لإيقاف 450 طائرة أخرى فى الأشهر المقبلة، فيما أعادت خطوط «SAS 14» طائرة مستأجرة وفصلت 520 طيارًا، وألغى طيران «الاتحاد» 18 طلبًا لطائرة A350، و10طلبات A380، و10 طلبات من طراز Boeing 787، وتوقف التعاقد مع أكثر من 720 موظفًا.

وأوقفت الخطوط الإماراتية 38 طائرة A380 عن العمل، وألغت جميع الطلبات على طائرة بوينج 777x، وكانت الطلبات لـ150 طائرة، وهو أكبر طلب لهذا النوع فى التاريخ تم إلغاؤه، وأنهت الشركة التعاقد بالتقاعد لأى موظف يتجاوز 56 سنة، ويتم تخزين 60 طائرة جديدة فى إيرباص دون أن يتقدم أحد لتسلمها من المشترين الجدد، بما فى ذلك 18 طائرة من طراز A350.

وهناك توقعات أنه ما لا يقل عن 8 آلاف طائرة سيتم إيقافها عن العمل بحلول سبتمبر المقبل، ويتوقع أن يتم فصل ما لا يقل عن 5.8 طاقم طيران عن العمل لكل طائرة، وهذا الإجراء من شأنه أن يجعل أكثر من 90 ألف طيار عاطل عن العمل فى جميع أنحاء العالم.

وبدأت ملامح برامج الحكومات الأوروبية لإنقاذ شركات الطيران المتضررة من الجائحة تتشكل، مع تعهد فرنسا وهولندا بتقديم ما يصل لـ11 مليار يورو لإنقاذ شركة الطيران الفرنسية- الهولندية «إير فرنس- كيه. إل. إم»، واستعداد ألمانيا لتقديم حزمة مساعدات مماثلة لشركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، حيث كشفت مصادر فى شركة «لوفتهانزا» أن برلين وافقت على مساعدة شركة الطيران بحزمة إنقاذ قيمتها 9 مليارات يورو، مقابل حصة أقلية معطلة ومقعد أو اثنين فى المجلس الإشرافى للشركة.

Advertisements

وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن خطط إنقاذ أكبر شركتى طيران فى أوروبا من حيث عدد الركاب، ستأتى بعد أن حذرت الشركتان من تلاشى السيولة النقدية لديهما وعدم القدرة على مواجهة تداعيات الجائحة بدون مساعدة الدولة.

وفى النرويج قدمت شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية المتعثرة «نورويجيان إير شاتيل» خطة لإعادة هيكلة جزء من ديونها الباهظة، تتضمن خفضاً كبيراً لحصة المساهمين الحاليين فى الشركة.

ووفقاً للخطة، طلبت الشركة من حملة 3 شرائح من سنداتها، الموافقة على تحويل 60% من هذه السندات على الأقل إلى مساهمة فى الشركة وملكية فى طائراتها ليعاد تأجيرها للشركة، حتى تتمكن الشركة من الحصول على تمويلات جديدة بقيمة 500 مليون دولار بضمانات من الحكومة النرويجية.