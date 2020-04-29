شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية البريطانية تخطط للاستغناء عن 12 ألف وظيفة بسبب خسائر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، خطة إعادة الهيكلة التى يمكن أن تؤدى إلى الآلاف من عمليات التسريح الدائمة. وتقول شركة الطيران إنها تخطر نقاباتها رسمياً بالخطة، "التى ستؤثر على معظم موظفى الخطوط الجوية البريطانية وقد تؤدى إلى تسريح ما يصل إلى 12000 منهم".

وقد قامت شركة الخطوط الجوية البريطانية بالفعل بمنح 22،626 موظفًا إجازة مؤقتة فى أبريل كجزء من خطة الاحتفاظ التابعة لحكومة المملكة المتحدة.

جاء هذا الإعلان فى الوقت الذى أعلنت فيه الشركة الأم IAG عن نتائج الربع الأول، وشهدت IAG، التى تمتلك أيضًا Iberia ، انخفاضًا فى إجمالى الإيرادات بنسبة 13% فى الربع الأول.

وحذرت شركة الطيران من أن الخسائر فى الربع الثانى ستكون "أسوأ بكثير" بسبب الفيروس التاجي، وقالت أيضًا إنها تتوقع أن "يستغرق عودة الركاب إلى مستويات 2019 عدة سنوات".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن شركة الطيران خفضت 94% من رحلاتها، وخسرت الشركة الأم IAG، ما يقرب من نصف مليار جنيه فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 ، مع توقع خسائر فادحة فى الربع الثانى.

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ونتيجة لذلك، بدأت الخطوط الجوية البريطانية فى التشاور مع النقابات التى تمثل الطيارين وطاقم الطائرة والموظفين فى الأرض بشأن الاستغناء عن ما يقرب من 30 فى المائة من الموظفين.

يشير حجم الاستغناءات المقترحة إلى أن الخطوط الجوية البريطانية تعتزم تقليص جدول رحلاتها بمقدار الربع.

من المرجح أن تكون التخفيضات أكثر جوهرية فى جاتويك من القاعدة الرئيسية للخطوط الجوية البريطانية فى هيثرو.

وقال أليكس كرو ، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية البريطانية ورئيس مجلس إدارتها: "ما نواجهه كشركة طيران، مثل العديد من الشركات الأخرى فى أعلى وأسفل البلاد، هو أنه لم يعد هناك "عادي" بعد الآن جدول رحلاتنا المحدود يعنى أن الإيرادات لا تدخل فى أعمالنا فى الأسابيع القليلة الماضية، ازدادت التوقعات لصناعة الطيران سوءًا ويجب علينا اتخاذ إجراءات الآن نحن شركة قوية ومُدارة جيدًا واجهت وتغلبت على العديد من الأزمات خلال 100 عام يجب علينا التغلب على هذه الأزمة بأنفسنا أيضًا".