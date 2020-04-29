شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مرتبطة بمحاكمة 16 متهما بـ"خلية جبهة النصرة" بعد مد الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بعد مد أجل النطق بالحكم في القضية لجلسة 27 مايو المقبل.

المحطة الأولى.. إحالة القضية للجنايات

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 مايو 2019، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين .

المحطة الـ2.. انكار التهم

في 25 مايو 2019 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ3.. عرض الفيديوهات

فى 6 يونيو 2019 بدأت فى فض أحراز القضية، ومن أبرز ما جاء في الأحراز صور لأيمن الظواهرى، وفيديوهات للتعريف بأجزاء بندقية القناصة وكيفية التسديد بها، وفيديوهات للقيادى الجهادى بأفغانستان عبد الله عزام

المحطة الـ4.. الشهود

في الجلسة التي عقدت بتاريخ 19 أغسطس 2019 استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات،، أكد أن المتهم محمد أحمد إبراهيم، هو من قام بتأسيس الخلية التابعة لتنظيم جبهة النصرة داخل البلاد، وجبهة النصرة جزء لا يتجزأ من تنظيم القاعدة، وأن مؤسس التنظيم اعتنق أفكار الجهاد، فى الثمنينيات وكان ضمن المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشا.

المحطة الـ5 .. مرافعة النيابة

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فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 21 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من المجتمع الذى ذاق داء الإرهاب، ضل المتهم الأول سعيه وانحرف سلوكه فاقتنع بأفكار تنظيم القاعدة ى من قتل وتفجير وعدوان واستباحة للدماء.

المحطة الـ6.. حجز الدعوى

في الجلسة التي عقدت فى 16 يناير 2020، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 12 أبريل 2020 للنطق بالحكم.

المحطة الـ 7 .. مد أجل الحكم

في 12 أبريل 2020 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في القضية لاستكمال المداولة ولتعذر حضور المتهمين.

المحطة الثامنة .. مد أجل للمرة الثانية

في 28 أبريل الجاى قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة 25 مايو المقبل.