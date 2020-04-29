شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فاعلية البلازما للعلاج من فيروس كورونا.. والفرق بينها وبين اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، تفاصيل استخلاص البلازما من أجسام المتعافين من فيروس كورونا وحقنها فى أجسام المرضى لعلاجهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يتم استخلاص أجسام مضادة سابقة التكوين من شخص متعافى، ويتم حقنتها فى شخص مصالب بالعدوى، موضحًا أن هناك فرق بين البلازما والقاح، حيث يتم أخذ البلازما كعلاج أما اللقاح كوقاية.

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وواصل: "المعضلة أننا لا نعلم كم حجم المناعة التى تكسبها الأجسام المضادة، والمدة، كما أن الجسم المضاد قد يواجه عاصفة مناعية وبعدها لا تفيد البلازما، حيث يكون هناك هجوم مناعى شديد يؤدى لفشل فى الجسم نفسه، إلى جانب جلطات ببعض شرايين الرئة".

وذكر أن تجارب البلازما على المرضى متوسطى الأعراض، كانت مبشرة ببعض المراكز، وغير مبشرة فى بعض المراكز الأخرى، مضيفًا أن هناك تجارب فى الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا، ولكن لا يمكن الجزم بدواء معين حتى الآن، مؤكدًا أن الأدوية المستخدمة فى مصر نتائجها لحد كبير جيدة.