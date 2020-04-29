شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح فى زمن الكورونا.. هكذا غير الفيروس عادات المصريين خلال حفلات الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجواء مختلفة طرأت على حفلات الزفاف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي بدوره منع التجمعات الكبيرة التى كانت تشهدها حفلات الزفاف المصرية، واتخاذ إجراءات وقائية جديدة للحد من انتشار هذا الفيروس، فعادة ما كانت تشهد "الأفراح" أعداد كبيرة من الحضور للأهل والأقارب والأصدقاء، إلى جانب الاستعانة بالفرق الفنية والشعبية أو "الدي جي" لإحياء تلك الحفلات، والتي كانت تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، لكن تبدل هذا الحال كثيرا.

ويرصد ”الخليج 365” عدد من الصور الجديدة التي حلت محل المظاهر القديمة، في ظل اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها بدء حفلات الزفاف مبكرا لمنع الوقوع تحت طائلة خرق حظر التجوال، والاقتصار على حضور عدد محدود من الأهل فقط، بل ولجوء بعض العرائس من القيام بعمل "بث مباشر" على صفحاتهم الشخصية لخلق جو أسري مع أصدقائهم ومتابعيهم على تلك الصفحات.

بالكمامة والكحول.. زفاف "مصطفى ونهى" فى زمن كورونا بقليوب

في البداية حرص المهندس مصطفى إسماعيل عاصم أحد شباب مدينة قليوب على الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حفل زفافه على "نهى السيد" ليصبحا من خلال عدة صور انتشرت لهم على مواقع التواصل الاجتماعى أشهر عروسين، حيث حرص العروسان على ارتداء الكمامات واستخدام مطهر "الكحول" ومنع الزحام خلال حفل الزفاف لوقاية الجميع من انتشار الفيروس.

فى البداية تواصل ”الخليج 365” مع العريس مصطفى إسماعيل عاصم، ابن مدينة قليوب بالقليوبية، الذى أكد أن حفل الزفاف تم يوم 16 أبريل الجارى وليس أول أيام رمضان كما ادعى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن فكرة حفل الزفاف جاءت فى إطار المسموح به فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لمنع انتقاله للحاضرين.

وأضاف "مصطفى" أنه كان قد تم تحديد موعد للزفاف 4 أبريل الجارى من خلال حجر قاعة لحفل زفاف، إلا أن رئيس الوزراء قرر منع التجمعات وغلق قاعات الأفراح وحظر التجوال، فتنازلنا أنا وزوجتى مقابل إننا نعمل سيشن يمثل فرحتنا، وإحنا بدأنا فرحنا من الساعة التاسعة صباحا، وعملنا كل اللى إحنا عاوزينه.

وأوضح أنه لم يكن هناك عدد كبير حاضر لحفل الزفاف، وأنه كان مقتصرا على عدد محدود من أفراد العائلة، إلا أن اللطيف فى الأمر أنه تم عمل بث مباشر على صفحته الشخصية على أن يكون جميع الأصدقاء والأهل متابعين لحفل الزفاف على الهواء وخلق جو أسرى، إلا أنه بعد انتهاء حفل الزفاف رفعه من صفحته.

وأشار، إلى أنه تم عمل سيشن بمكان مفتوح، ثم العودة إلى القلج بالقليوبية، ثم حفل الزفاف بمدينة قليوب، لنشر البهجة بين الأهالى مع اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية منها منع الزحام والتجمع بأعداد كبيرة إلى جانب ارتداء الكمامات واستخدام مطهرات "الكحول"، موضحا أنه لم يكن يتوقع أن حفل زفافه سيشاهده أعداد كبيرة جدا.

Advertisements

"محمد وعروسه".. يكتفيان بعمل "سيشن" ويوفران نفقات حفل الزفاف

فيما أكد محمد عبده النجار، من مدينة مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أنه حرص هو وزوجنه على إكمال فرحتهم بدون معازيم والاكتفاء بصور السيشن على قناطر أدفينا نهاية فرع رشيد، وذلك فى إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير نفقات حفل الزفاف الخاصة بهم لبدء مشروع خاص بهما.

وقال "محمد": "قررنا الاكتفاء بصور السيشن فقط استجابة للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة وتم إلغاء الفرح وكل التجمعات الخاصة به نظرا للظروف الحالية، وتم إكمال فرحتنا باستقبال التهاني من الأهل والأقارب والأصدقاء".

وسيشن بأشهر ميادين التجمع.. بديلا لحفل الزفاف

وفي التجمع بالقاهرة لم يتجاوز زمن حفل الزفاف أكثر من 20 دقيقة، حيث حضر العريس والعروسة بملابس هذه المناسبة، وتم الإكتفاء جلسة تصوير "فوتوسيشن" فى أشهر ميادين شارع التسعين لتوثيق هذه المناسبة، التى أقيمت وسط إجراءات احترازية طبية مشددة يمنع فى الاختلاط نهارا ومحظور فيها التجول ليلا، الأمر الذى دفع العروسين الى التقاط الصور نهارا .

وقالت شقيقة العروس، إن حفل زفاف شقيقتها حُدد قبل عدة أشهر، وتم تجهيز الاحتفال ووضع ميزانية خاصة له، إلا أن أزمة فيروس كورونا، تسببت فى الغاء كافة هذه الترتيبات، بعد التشاور بين العائلتين، قررالجميع أن يكون الزواج مختصراً، حيث عقدا القران بحضور الشهود ووالديهما فقط، وتوجها لاجراء جلسة التصوير للعروسين.

بالكلور والكمامة.. سيشن مبهج لـ "أنطونيوس ونانسي" بدلا من التجمعات

وبالرغم من حظر إقامة الأفراح والمناسبات، إلا أن أنطونيوس ونانسى قررا إقامة حفل زفاهما ولكن بطريقتهما الخاصة، واستغلاله فى توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، حيث قام العروسان بتصوير حفل الزفاف من خلال جلسة تصوير فوتوسشن، لتوعية أهالي المحافظة بضرورة التعقيم وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أنطونيوس هانى، العريس، "إننا حاولنا أن نبعث برسالة إلى كافة الشعب نقول لهم أن الإجراءات التى تتخذها الدولة لابد أن تتبعوها، مضيفا أن الحفل اتفرض علينا فى هذا التوقيت لأننا كنا مستعدون بكافة التجهيزات، ولم يكن هناك مجال للتأجيل، ولفت أن الفكرة جاءت من نجل عمنا جون حتى نستغل ذلك فى النصح للمواطنين دون أن نعبأ بأى أحد ولكن رسالتنا نتمنى أن تصل للمواطنين أن يلتزموا حتى تمر هذه الأيام، موضحا أن المدعوون فى الفرح كلهم شاركونا فى دعوتنا بالاهتمام بالنظافة والتطهير والحفاظ على أنفسنا من هذا الفيروس.