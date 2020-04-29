شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة الشرقية: توزيع الكمامات للصيادلة والجمهور بـ2 جنيه بـ"مقر الزقازيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، أنه تم الاتفاق مع احدى الشركات المصنعة للكمامات بالمواصفات القياسية طبقا لتعليمات رئيس الوزراء وبنفس التسعيرة التى أقرها رئيس الوزراء والتى تبلغ قيمة العلبة 100 جنية بها 50 كمامة ويتم توزيعها بمقر النقابة بمدينة الزقازيق.

وأضاف نقيب صيادلة الشرقية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن النقابة توزع الكمامات بسعر المصنع للصيادلة وجميع أفراد الشعب المصرى حماية للأهالى من انتشار عدوى فيروس كورونا، مطالباً أهالى الشرقية بضرورة الحذر والالتزام بتعليمات وزارة الصحة حتى تمر مرحلة الخطورة بسلام وتظل مصر آمنة ومحفوظة من الله لاقتا أن الوعى له دور كبير فى تلاشى العدوى بالفيروس.

وأوضح أبو الفتوح أن دور الصيادلة ملموس من خلال توفير جميع الأدوية بالمستشفيات الحكومية وقام الصيادلة العاملين بقطاع الحكومة بتوفير وتجهيز وتوزيع أدوية الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة لمدة 3 شهور وتوصيل الأدوية الى المرضى بمحل اقامتهم تخفيفا من أعباء التنقل والتزاحم بالمستشفيات كما تقوم فرق الترصد التى يمثلها عدد كبير من صيادلة الحكومة بمتابعة أعمالهم بعد اكتشاف أى حالة مصابة.

وقال الدكتور محمد نمر أمين الصندوق بنقابة الصيادلة بالشرقية ان النقابة قامت بالمساهمة بتوفير الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا لأن هذا الدور المجتمعى احد الادوار التى تقوم به النقابة من أجل حماية المجتمع وحماية المريض، وأن النقابة دائما تحث أعضائها الصيادلة بعمل توعية كاملة ومستمرة للمجتمع ومن خلال رواد الصيدليات لشراء الأدوية.