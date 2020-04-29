شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "النهاية": المسلسل لاقى اهتماما دوليا.. وردود الفعل لم تكن متوقعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل النهاية، إن المسلسل لاقى ردود فعل قوية جدًا، ولم تكن متوقعة بالنسبة له، مضيفًا: "وجدت اهتمامًا محليًا ودوليًا أيضًا".
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: المسلسل لاقى نجاحًا كبيرًا حتى الآن، وإن كان هناك هجومًا من قبل البعض، مازحًا: "بفكر أعمل فيديوهات توضيحية عشان الناس تعرف الأحداث بشكل أسهل".
واحتلت مسلسلات النهاية للنجم يوسف الشريف، و"الاختيار" للنجم أمير كرارة، و"فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، المراكز الأولى بقائمة الأكثر بحثا بمحرك البحث الشهير "جوجل"، بعد النجاح الكبير الذى حققوه عقب عرض 4 حلقات من كل مسلسل.
مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.
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