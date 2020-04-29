شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لن نتلقى طلبات العدادات الكودية إلا بعد عودة الحياة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع إلا بعد عودة الحياة لطبيعتها وإلغاء قرار حظر التجوال والتجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تبحث عن آلية اليكترونية حالياً لتلقى طلبات المواطنين بدلا من التزاحم بشركات التوزيع وتعرض حياتهم للخطر بسبب الاختلاط واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

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كان مجلس الوزراء وافق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التى تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانونى، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.