أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التنمية المحلية: استرداد 16 ألف متر مربع أملاك الدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس، و منظمة الصحة العالمية: الصيام يقوى جهاز المناعة. غدا.. طلاب الثانى الثانوى يؤدون امتحان نهاية الترم الثانى إلكترونيا الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 حالة وفاة تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء.. شركة أمن تتسلم أعمال تطوير ميدان التحرير التنمية المحلية: استرداد 16 ألف متر مربع أملاك الدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس فرنسا تعلن إعادة فتح المتاجر والمدارس 11 مايو مع استثناء المقاهى والمطاعم رئيس الوزراء يتابع مع رجال الاقتصاد والسياسة التداعيات الاقتصادية لكورونا نجيب ساويرس: "أنا راجع الشغل اللي عايز يجي يجي.. واللى خايف يقعد فى البيت" Advertisements كورونا يعرقل "تنظيم الأسرة".. تقرير: توقعات بـ7 ملايين حالة حمل غير مرغوبة الحكومة: تدقيق وتحديث وميكنة ملفات ما يزيد على 2 مليون موظف منظمة الصحة العالمية: الصيام يقوى جهاز المناعة الصحة العالمية: لا دليل على تطوير المصاب بكورونا استجابة للأجسام المضادة غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

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