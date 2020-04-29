شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جونز هوبكنز: وفيات كورونا فى أمريكا تخطت حصيلة القتلى بحرب فيتنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جامعة جونز هوبكنز أن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية تخطت حصيلة القتلى الأمريكيين بحرب فيتنام.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة المليون إصابة بتسجيل 1.022.259 إصابة، وتوفى 57.862 ألف حتى الآن، بينما تماثل للشفاء 139.927 ألف، بحسب إحصائيات worldometers.info.

وسجلت الإصابات حول العالم 3.105.559 إصابة، وتوفى 214.429 حالة، وتماثل للشفاء 943.542 ألف.

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فى غضون ذلك، كسر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ3 ملايين، وقرابة 80 % منها فى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب الإحصائية التى أعدتها وكالة "فرانس برس"، والتى كشفت أن ما لا يقل عن 3 ملايين و3 آلاف و344 شخصا حول العالم أصيبوا بالوباء، منذ ظهوره في وسط الصين في ديسمبر الماضي، وأن 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جراء الفيروس الفتاك.

وتسعى العديد من الدول لتخفيف الإجراءات المفروضة التي اتخذتها فى أوقات سابقة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد؛ وبدأت بعضها بالفعل، فيما وضعت دولا أخرى خطط مستقبلية للتخفيف تدريجيا.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة أن يكون أى رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى، وقد أكد تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.