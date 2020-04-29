988 مليار جنيه فجوة تمويلية بالموازنة الجديد.. تعرف على خطة الحكومة لسدها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " فى 3 مايو المقبل من خلال بدء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى مناقشتها .
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2020/20210، بنحو 987.663 مليار جنيه، مقابل 820.706 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 20.3%.
ونرصد خطة الوزارة وفق مشروع الموازنة لسد هذه الفجوة:
- الحصول على تمويلات خارجية من الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار سندات دولية بقيمة 95.550 مليار جنيه.
- على أن ترتفع قيمة إصدارات أذون الخزانة فى السوق المحلية، بنسبة 12.2%، لتصل إلى 490.662 مليار جنيه مقابل 435.093 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
- كما ستزيد قيمة إصدارات سندات الخزانة بنسبة 38.4%، لتصل إلى 401.451 مليار جنيه، مقابل 290.062 مليار خلال العام المالى الحالى.
- بجانب برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج ولندن بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر ببورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.
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