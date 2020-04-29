شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير السكك الحديدية": إضافة 1300 عربة و6 قطارات و210 جرارا العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع النقل، يخص منها 39 مليار جنيه لوزارة النقل وبنسبة نمو بلغت 84%، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مستهدفات الخطة فيما يخص السكك الحديدية بخطة التنمية العام المالي 2020/2021 على النحو الأتى:

1- تتضمن المشروعات استكمال أعمال تطوير نُظم الإشارات على عدة خطوط تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان.

2- تطوير أسطوال الوحدات المتحركة.

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3- إضافة 1300 عربة و6 قطارات و210 جراراً.

4- توريد 140 عربة بضائع.

5- تحسين المظهر الداخلي والخارجي لـ200 عربة مطورة.

جدير بالذكر بالذكر أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.