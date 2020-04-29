استمرار العمل إداريًا.. تأجيل جلسات محكمة النقض حتى 14 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، استمرار تأجيل جلسات المحكمة بداية من 30 أبريل الجاري حتى 14 مايو المقبل. وذكرت المحكمة في منشور خاص بها - حصل الخليج 365 على نسخة منه- أن العمل يستمر إداريًا خلال تلك الفترة. جاء القرار نظرًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتمديد حظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل المقبل، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

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