مسؤول بالصحة العالمية: لا مانع في عودة مباريات الكرة بمصر وسط إجراءات احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد جمعة:

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه لا مانع في عودة نشاط كرة القدم في مصر، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد

وأضاف حشيش في حوار مع الخليج 365 يُنشر لاحقًا، أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار عدم وجود تجمعات كبيرة، والنظر في وجود إجراءات احترازية تشمل التباعد الاجتماعي في أي نشاط، لكنه بالنظر إلى النشاط الرياضي في مصر، فمباريات الكرة تُقام منذ فترة طويلة بدون جمهور، أو بعدد محدود.

وتابع: "لا توجد لدينا المشكلة التي نخشاها بصورة كبيرة.. هناك 22 لاعبًا في أرض الملعب و3 حكام وهذا العدد ليس كبيرًا".

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وأوضح أنه قد يُسمح بحضور عدد قليل من الجمهور إلى الملاعب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية، بشرط توزيع هذا الجمهور على كامل مقاعد الاستاد دون تخصيص مدرج محدد لهم، مضيفًا: "يتنشر الجمهور في كل الملعب، وبالتالي فتحنا المجال للمواطنين للترفيه عن أنفسهم".

وأشار إلى أنه من الضروري أن يستوعب الناس أن "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد "مرض وممكن نتعايش معه، ونفتح المجال لعودة النشاط وتستمر الحياة".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط اللعبة حتى منتصف مايو المقبل، تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء التي جرى اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحينها، قال الاتحاد إنه يأمل أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.