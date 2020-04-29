شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «من فضلكم نبذل جهد أكتر لتقليل الإصابة بكورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، الثلاثاء.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبوخليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقال الرئيس لمديري مستشفيات العزل: «سعيد أن ألتقي بيكم، وأنا مطمن، لكن أنا من خلالكم ومن خلال كلامكم هطمن الناس، وبرضو عايز وإحنا بنطمنهم يبقي بنأكد عليهم إن إحنا محتاجين نستمر على مزيد من الإجراءات اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده وانتم اتكلمتم فيها كتير، السيدة وزيرة الصحة والدكتور عوض الدين، والإعلام كله من كذا شهر حتي من خلال الرسائل اللي بنشوفها للدول الأخري، وبقول طبعا دي فرصة أن أنا أأكد مرة تانية احترامنا وتقديرنا واعتزازنا وتعازينا لكل من يقدم حياته من أجل الناس.. أنا مطمئن، لكن من خلالكم عايز أطمن المصريين بالجهد اللي بيبذل والتضحيات اللي بتقدم في هذا القطاع في الوقت الصعب اللي احنا بنتكلم فيه ده».

وبعد حديث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أوضح السيسي: «لو البحث العلمي قدر يحقق شئ في هذا الأمر هيبقي إنجاز غير مسبوق مش على قد مصر، هيبقي على قد العالم كله.. نتمني لكم التوفيق في هذا الأمر».

وتابع الرئيس: «بوصي المصريين إنهم يساعدوا الأطقم العاملة في هذا القطاع واللي بتبذل جهد كبير جداً على مدار الـ24 ساعة على مستوي الجمهورية بالكامل، مش فقط في مواجهة كورونا، ولكن حتي بتقدم الخدمة الطبية لكل المرضي اللي مطلوب إنهم يقدموا الخدمة لهم.. بشكركم جميعا ومش هنسى أشكر أسر القائمين على العمل في المجال الصحي«.

وأضاف: «بأكد على أعمال الوقاية والتطهير والتعقيم، وبقول لكل المصريين من فضلكم نبذل جهد أكتر ويكون فيه حرص أكتر عشان نقلل فرص الإصابة بهذا المرض، اللي هو رغم بساطته لكنه سريع الانتشار».

واختتم الرئيس حديثه موجها رسالة للمصريين، قائلا: «بتمنى لكل المصريين كل السلامة وكل الصحة وكل العافية، والتحدي اللي موجود ده إحنا هنتغلب عليه بفضل الله ثم بفضل وعيكم وبفضل جهد الجيش الأبيض لمصر».

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