شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص المدينة الجامعية لـ«تربية الغردقة» كمقر للحجر الصحي للعائدين من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي تخصص المدينة الجامعية لكلية التربية بمنطقة أبوعشرة بمدينة الغردقة كمقر للحجر الصحي مجانا للعائدين من السعودية وذلك لمدة ١٤ يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وجهزت صحة البحر الأحمر عددا من الفرق الطبية المدربة لاستقبال الرحلة البحرية للعبارة القاهرة القادمة من ميناء ضبا السعودي لإعادة المصريين العالقين في االسعودية ضمن رحلات إعادة المصريين العالقين في الخارج.

وسيتم وضع المصريين العائدين في الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما ويرافقهم عدد من الفرق الطبية لمتابعة حالتهم الصحية بصفة يومية صباحا ومساءً خلال مدة الحجر ولن يتم السماح لهم بمغادرة الغرف إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عدد المصريين العائدين من السعودية على متن العبارة القاهرة ١٥١ راكب من المصريين العالقين بالسعودية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

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وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.

كما ناشدت الوزيرة مجدداً كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.