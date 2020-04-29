شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": تركيب 113 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب 113 ألفا و658 عدادا مسبوق الدفع بدلا من العدادات التقليدية بدور العبادة، سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وجهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تركيب 113 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد و658 عداد مسبوق الدفع بالكنائس، مؤكداً أنه يتم عمل مصادقات شهرية بين شركات التوزيع والمحليات والأوقاف للموافقة على قيمة الرصيد الذى تم شحنه بالعداد.

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و قال حمزة أن دور العبادة التابعة للأوقاف والمحليات لا تتعرض لفصل التيار فى حالة نفاذ الرصيد، لافتاً إلى أنه يتم شحنه تلقائى من قبل شركات توزيع الكهرباء بخلاف المساجد التابعة للأهالى يتولى مالكها شحن رصيد العداد.

و تابع حمزة، أن دور المناسبات بالمساجد يتم تركيب عداد منفصل عن عداد المسجد وتقوم الجهة المالكة سواء الأوقاف أو المحليات أو الأهالى بشحن رصيد العداد حسب رغبتهم، مضيفا أن دور المناسبات لها دخل خاص وتستطيع شحن رصيد العداد.