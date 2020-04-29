شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين: استمرار صرف المعاشات بفرعية القاهرة من السبت إلى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، استمرار عمليات صرف معاشات الأعضاء المستحقين، بالنقابة الفرعية للتطبيقيين بمحافظة القاهرة، وذلك من يوم السبت إلى الثلاثاء أسبوعيا، من الساعة 10 صباحا، وحتى الثانية ظهرا.

وقال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن النقابة انتهت من صرف 90% من المعاشات للأعضاء المستحقين، وبدأت فى صرف المعاشات للورثة، مشيرا إلى أن النقابة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية لحماية الأعضاء من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، خلال صرفهم للمعاش.

وأوضح هلال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عددا من النقابات الفرعية كانت لديها اعتراضات على صرف المعاشات بسبب فيروس كورونا، وعدم وجود أماكن واسعة لديها تسمح باتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع النقابة العامة تم تأمينهم وتخصيص أماكن واسعة بمحافظاتهم.

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كان المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، قد قال إن النقابة قررت البدء فى صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين، على مستوى الجمهورية يوم الأثنين 20 إبريل 2020، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن عن جداول تنظيمية بمواعيد وفترات صرف المعاش، لمنع التكدس والازدحام حرصا على صحة وحياة الأعضاء، وفق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وكان الدكتور زكريا حشاد، نقيب عام التطبيقيين، قد قال إنه تمشيا مع سياسات الدولة فى زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وحرصا على أرواح المواطنين وأعضاء نقابة التطبيقيين، فقد تقرر تعطيل العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين، وكذلك فروع النقابة بالمحافظات، ابتداء من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وحتى يوم السبت الموافق 4 إبريل الجارى، على أن يتم استئناف العمل ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020.