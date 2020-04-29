شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا فى مقدمة الخاسرين سياحيا هذا العام بعدما كانت الأعلى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعانى جميع مناطق العالم أزمة اقتصادية كبرى جراء توقف السياحة، نتيجة قيود السفر التى تم فرضها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ولكن تتفاوت الخسائر بالنسبة لمناطق العالم على حسب عدد السياح الذين استقبلتهم خلال العام الماضى، حيث تأتى فى المقدمة أوروبا التى استقبلت اعلى عدد سائحين العام 2019، تليها آسيا والمحيط الهادى، وتحتل المرتبة الثالثة فى الخسائر الامريكتين.

وبناء على البيانات التى أعلنت عنها منظمة السياحة العالمية فلقد وصل عدد السائحين الدوليين 1,5 مليار سائح تقريباً (تحديداً 1461 مليون سائح) على مستوى العالم بنسبة نمو 3,8% عن العام السابق 2018، والتي هي أبطأ مقارنةً بالمعدلات الاستثنائية لعام 2018 والتي كانت 7% والعام الذي قبله 2017 حيث كانت 6%.

وبلغ عدد السائحين على مستوى المناطق خلال عام 2019 كما يلي:

• منطقة أوروبا لا زالت تستحوذ على أعلى نسبة من حركة السياحة الدولية حيث زارها 742,3 مليون سائح. (شمال أوروبا 79,6 مليون، غرب أوروبا 203,8 مليون، أوروبا الشرقية 154,3 مليون، جنوب أوروبا الواقع على البحر المتوسط 304,6 مليون سائح)، ونسبتها المئوية 50,8% من حركة السياحة العالمية.

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• منطقة آسيا والمحيط الهادي زارها 363,6 مليون سائح ( شمال شرق آسيا 172,2 مليون سائح، جنوب شرق آسيا 138,6 مليون سائح، جنوب آسيا 35,3 مليون سائح، جزر المحيط الهادي 17,5 مليون سائح)، ونسبتها المئوية 24,9% من حركة السياحة العالمية.

• منطقة الأمريكتين زارها 220,1 مليون سائح ( أمريكا الشمالية 146,2 مليون سائح، أمريكا الجنوبية 35,7 مليون سائح، أمريكا الوسطى 11,1 مليون سائح، منطقة البحر الكاريبي 27,1 مليون سائح) ، ونسبتها المئوية 15,1% من حركة السياحة العالمية.

• منطقة أفريقيا زارها 71,2 مليون سائح (شمال أفريقيا 26,3 مليون سائح، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 44,9 مليون سائح)، ونسبتها المئوية 4,9% من حركة السياحة العالمية.

• منطقة الشرق الأوسط زارها 63,9 مليون سائح، ونسبتها المئوية 4,4% من حركة السياحة العالمية.