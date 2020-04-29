شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تشكل لجان للتأكد من التزام المحطات بتعليمات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تشكيل لجان تتكون من رؤساء القطاعات الرئيسية للمرور على المواقع ومحطات المحولات للتأكد من التزام جميع العاملين بتعليمات وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تشكيل لجان للمرور على المواقع والمحطات والتأكد من التزام العاملين من عمال ومهندسين وفنين ومشرفين والتأكد من ارتداء الكمامات والقفزات والحفاظ على المسافات الأمنة فيما بينهم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجان التى تمر بشكل يومى تقوم بعمل تقرير اسبوعى للمهندسة صباح مشالى رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه من يخالف التعليمات.

كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أطلقت مساء الخميس التيار الكهربائى بمحطة محولات 6 أكتوبر / مغاغة بطول 100 كيلو متر، و التى تقوم بتفريغ القدرات المودلة من محطات سيمنز العملاقة بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات ببنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل عملها على مدار الساعة لإنهاء المشروعات الجديدة وفقا لجدولها الزمنى المحدد دون ان تتاثر بازمة انتشار فيروس كورونا مع الحرص على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ، لافتا إلى أن محطة أكتوبر / مغاغة ضمن عدد من محطات المحولات التى يتم انشائها لتفريغ القدرات المولدة من محطات سيمنز العملاقة.

وأوضح المصدر أن التكلفة الإجمالية لمحطة محولات اكتوبر المغاغة جهد 500 كيلو فولت بطول 100 متر بلغت 800 مليون جنيه ، موضحا أنه تم إطلاق التيار بالمحطة مساء أمس و تشغيلها رسمياً.