شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والشباب والرياضة تبثان رسائل إيمانية لإحياء ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الأوقاف فى بث سلسلة "رسائل إيمانية" لعلماء وأئمة وزارة الأوقاف على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، والبوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن هذه الحلقات تأتى لإحياء أيام وليالي الشهر الكريم وإضفاء جانب من الأجواء الروحية والإيمانية على أيامه و لياليه المباركة، في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة، برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت، أنه فى إطار رسالتها الدعوية ودورها التجديدى وحرصها على نشر الفكر الوسطى المستنير والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع والحفاظ على الثوابت الشرعية فى ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح، وأيضا فى إطار تعاونها مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية، تطلق الوزارة مبادرتها: "معًا لخطاب ديني مستنير" مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية ومن خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية.

وأكدت وزارة الأوقاف، استعدادها الكامل للتعاون مع جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الوطنية الراغبة في المشاركة في المبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطنى والأخذ بروح العلم والإيمان معًا، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد والبلاد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين، إما جهلًا و تحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به.