شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات من صندوق مكافحة الإدمان لمواجهة التدخين والوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حملات للتوعية بخطورة التدخين خاصة الشيشة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل تأكيد المنظمة بأن التدخين يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للشخص المدخن في فترة وجود الوباء، وأن"الشيشة" على وجه التحديد تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروس إلى مدخنها، كما أن السجائر تقلل من قدرة الجهاز التنفسي للتصدى لأعراض الفيروس حال الإصابة به.

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات حول كيفية مواجهة التدخين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال صندوق مكافحة الإدمان.



1- إطلاق حملة " شيشتك هتعديهم .. بطلها واحميهم" للتوعية بخطورة التدخين خاصة الشيشة وللوقاية من فيروس كورونا.

2- بث فيديوهات عن أضرار التدخين من خلال صفحة الصندوق علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

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3- يشارك في الحملة متخصصين وشخصيات مؤثرة لإبراز خطورة التدخين.

4- تقرير لمنظمة الصحة العالمية أشار الى وفاة ما يقرب من 8 مليون شخص سنويا فى العالم بسبب التدخين .

5- المدخنين أكثر الفئات عرضة للوفاة في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد نظرا لان التدخين يقلل من كفاءة جهاز المناعة.